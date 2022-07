Relacja z trybun: Powtarzamy raz po raz - porażki nie złamią nas

Za nami drugi wyjazd w obecnym sezonie i kolejny komplet na wyjazdowym szlaku. Niestety jak się okazuje na poprawę wyników względem ostatniego, fatalnego sezonu, przyjdzie nam jednak poczekać. Najważniejsze jednak, żebyśmy my trzymali równą, wysoką formę. A ta podczas meczu na stadionie przy Kałuży, pomimo bardzo niekorzystnego wyniku, była naprawdę przyzwoita.



Zainteresowanie meczem w Krakowie było całkiem spore. Dzień przed meczem "Pasy" sprzedały 9,2 tysiąca wejściówek (wraz z karnetami), a w piątkowy, deszczowy wieczór na stadionie pojawiło się - według krakowskiego klubu trochę ponad 13,1 tys. fanów. Warto zauważyć, że ceny biletów są niższe niż na Legii i kosztują od 20 do 50 złotych.







Fani Legii do Krakowa pojechali pociągiem specjalnym, który dwie minuty przed godziną 15 wyruszył z dworca Warszawa Zachodnia. Droga przebiegała bardzo sprawnie i na dworcu Kraków Główny zameldowaliśmy się kilkanaście minut przed czasem, tj. kilkanaście minut po godzinie 18. Dalej na stadion jechaliśmy podstawionymi autobusami miejskimi. Jak zawsze w pierwszą stronę - mocno naokoło. Po 20-minutowej jeździe w obstawie, dotarliśmy pod sektor gości przy stadionie Cracovii. Wejście na trybuny przebiegało bardzo sprawnie i bez najmniejszych problemów cała nasza grupa stawiła się na trybunach przed rozpoczęciem meczu.



Nieco wolniej szło zapełnianie trybun gospodarzom, którzy z powodu deszczu do ostatniej chwili gromadzili się w przejściach. Około 15. minuty spotkania swoją oprawę zaprezentowali gospodarze. W młynie "Pasów" już wcześniej rozwieszony był transparent "Jeszcze nie raz o nas usłyszycie" (który wisiał przez całą pierwszą połowę), a później ponad nim rozciągnięta została malowana sektorówka z charakterystyczną literą "h", "Cracovia", panoramą miasta i zamaskowanym kibicem Jude Gang. Cracovia na trybunie prostej wywiesiła transparent odnoszący się do braku muzeum klubowego - "Pierwsi! Najstarsi! Brak muzeum to wstyd!".







Sektor gości ozdobiony został sześcioma flagami - wywieszone zostały płótna: Miasto Stołeczne Warszawa, Ultras Legia, Grochów, Wola, Ursynów, UZL. Ponadto przez większość meczu w naszym sektorze powiewało 15 dużych flag na kijach. Zdecydowana większość naszej ekipy miała na sobie nowe, białe koszulki kibicowskie stylizowane na legijne meczówki z lat 80. W 37. minucie gola zdobyli miejscowi, a 20-latek z 35-tysięcznego Jasła postanowił zabłysnąć, jak swego czasu Śpiączka. Zaczął skakać pod naszym sektorem niczym małpa w cyrku, za co po chwili doczekał sławy, w postaci okrzyku "Michał Rakoczy, dziś ch... do d... ci wskoczy".



Niekorzystny wynik? Uodporniliśmy się już na takie sytuacje w ostatnich miesiącach, więc i tym razem nie pękliśmy, a zamiast tego podkręciliśmy poziom decybeli. "Nie poddawaj się, ukochana ma..." - niosło się z naszego sektora pod koniec pierwszej połowy. W drugiej połowie "Staruch" cały czas czynił starania, aby nasz doping niósł się jak najgłośniej. Zaraz po drugiej bramce dla krakusów, ruszyliśmy z pieśnią "Do boju Legio masz, zwycięstwo czeka nas...", cały czas wierząc w zmianę niekorzystnego rezultatu.







W drugiej połowie w sektorze gości pojawiła się także pirotechniczna prezentacja. W pewnym momencie po odliczaniu od 10 do 1, nasz sektor rozświetlił blask kilkudziesięciu ogni wrocławskich, które doskonale komponowały się z powiewającymi flagami na kiju oraz głośno śpiewaną pieśnią "Gdybym jeszcze raz, miał urodzić się...".







W trakcie meczu nie brakowało oczywiście obustronnych uprzejmości. "Cracovia Pasy, biało-czerwone k...sy", "Cw...l, c...l, Cracovia" - to te oczywiście najczęściej powtarzane. W przyśpiewce "Legia CWKS...", zmodyfikowana została treść, i śpiewaliśmy "... Ciebie po życia kres, będziemy wspierać, Cracovię j...". Na pozdrowienia załapał się także nasz bezzębny ulubieniec, twarz kampanii reklamowych "Piękny, biały uśmiech" - niejaki Szczerbaty. "Hej k..., gdzie jest Szczerbaty?" i "Szczerbaty, czy wstawił zęby?" - skandowali legioniści.







W końcówce piłkarzy Legii dążących do zdobycia bramki zagrzewaliśmy okrzykiem "Legia walcząca do końca", a następnie po raz kolejny tego wieczora śpiewaliśmy na maksymalnych obrotach "Gdyby jeszcze raz...", podczas którego poziom decybeli regularnie wzrasta parokrotnie. Nie załamała nas nawet trzecia stracona bramka. Przy wyniku 0-3 (uśmiech Szczerbatego musiał być wówczas szczery i szeroki), dawaliśmy z siebie maksa i pokazaliśmy jak należy reprezentować Legię Warszawa. Pieśń kontynuowaliśmy jeszcze z 10 minut po zakończeniu meczu, kiedy stadion Cracovii już całkowicie opustoszał. Po meczu pod nasz sektor podeszli piłkarze, którzy podziękowali za wsparcie, a następnie przez kilka minut stali i słuchali jak pomimo wysokiej porażki bawimy się na trybunach.



W drugiej połowie na naszym sektorze pojawił się transparent "Wszyscy na Legię! 05.08 20:30". Jako, że nasz klub czyni niewiele w celu poprawienia frekwencji, a jeśli już cokolwiek robi, są to działania raczej pozorowane, jak zwykle sprawy w swoje ręce musimy wziąć sami. Tak więc działamy, mobilizujemy się, aby na kolejnym spotkaniu przy Ł3, w piątek 5 sierpnia, na naszym stadionie pojawiło się jak najwięcej fanatyków! Namawiamy znajomych, kupujemy bilety, i bez względu na klasę rywala, przychodzimy dopingować Legię.



Po meczu musieliśmy odczekać 60 minut na otwarcie bram i wówczas mogliśmy zająć miejsca w podstawionych autobusach, które tym razem przewiozły nas na krakowski dworzec główny najkrótszą drogą. Do Warszawy dotarliśmy skoro świt, o 4:30. Przed nami wspomniany mecz z Piastem przy Ł3, a tydzień później spotkanie wyjazdowe z Widzewem.



Frekwencja: 13 128

Kibiców gości: 750

Flagi gości: 6



