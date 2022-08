Wyniki Dembowskiej na MŚ w kl. Micro

Na jeziorze Trasimeno we włoskim miasteczku Castiglione del Lago koło Perugii odbyły się żeglarskie Mistrzostwa Świata w klasie Micro. Załoga dowodzona przez Maję Dembowską zajęła 20. miejsce. Legionistka w ośmiu wyścigach raz uplasowała się w czołowej dziesiątce. Startowały 32 załogi. W poszczególnych wyścigach Dembowska zajmowała następujące lokaty: 18, 14, 12, (DNF), 24, UFD, 9 i 11. W dywizji Cruiser, czyli najcięższych jachtów klasy Micro, załoga dowodzona przez legionistkę uzyskała piąty wynik.

