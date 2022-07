Chłopcy z Łazienkowskiej - kibicowska książka o legionistach

Sobota, 30 lipca 2022 r. 18:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Takiej książki jeszcze w legijnym światku nie było. Wydana w ostatnich dniach (premiera miała miejsce 28 lipca) własnym sumptem książka "Chłopcy z Łazienkowskiej" to pozycja obowiązkowa dla każdego fanatyka naszego klubu. Na blisko 230 stronach opisanych zostało wiele historii, o których mogliście nigdy nie słyszeć. Mogliście też słyszeć wersje, które nie miały zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością.



Historie charakternych chłopaków, w których życiu liczy się nie tylko fooTBall, czyta się doskonale. I to opowieści oraz przemyślenia w stu procentach prawdziwe, nie wyssana z palca fikcja. Bez dwóch zdań - lektura obowiązkowa dla fanów Legii.



Książka kosztuje 50 złotych i zamawiać ją można poprzez prywatną wiadomość do Maćka.