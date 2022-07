Kacper Pechcin nowym zawodnikiem LFC

Nowym zawodnikiem sekcji K-1 w Legia Fight Club został perspektywiczny Kacper Pechcin . Urodzony w 2005 roku zawodnik jest wychowankiem Walhalli Mińsk Mazowiecki - dla tego klubu zdobywał medale w formule kick light. W tym roku Kacper wywalczył brązowy medal kick-bokserskich mistrzostw Polski w formule low kick w Piotrkowie Trybunalskim. Kacper reprezentować będzie Legia Fight Club w kategorii -67kg (junior starszy). Do grona seniorów dołączy w roku 2024.

