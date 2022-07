Pod lupą LL! - Joel Abu Hanna

Niedziela, 31 lipca 2022 r. 07:56 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po sprzedaniu Mateusza Wieteski do francuskiego Clermont Foot trener Kosta Runjaić musiał trochę kombinować z zestawieniem środka defensywy. Oprócz podstawowego gracza Lindsaya Rose zdecydował się postawić na Joela Abu Hannę. Postanowiliśmy przyjrzeć się występowi reprezentanta Izraela w meczu z Cracovią.







Gra wślizgiem

Nie od dziś wiadomo, że jednym z problemów obserwowanego przez nas gracza jest gra na raz i do tego ostra gra. Nie inaczej było przeciwko podopiecznym trenera Jacka Zielińskiego, jednak gra wślizgami bardzo często się opłacała i dawała dużo korzyści dla Legii. W 3. minucie Maciej Rosołek podał wprost pod nogi wychodzącemu praktycznie sam na sam z bramkarzem Michałowi Rakoczemu, któremu piłkę w ostatniej chwili wślizgiem wybił Abu Hanna. W 52. minucie z akcją szarżował Patryk Makuch, ale znów reprezentant Izraela był na posterunku i wślizgiem wybił piłkę na aut, przerywając akcję. Identycznie zachował się dwadzieścia minut później, gdzie znów w ten sposób powstrzymał rozpędzonego Makucha.



Praca w defensywie

Legioniści w defensywie podczas piątkowego wieczoru zdecydowanie się nie nudzili. Cracovia co jakiś czas chciała rozbudzić podopiecznych trenera Kosty w obronie, ruszając z atakami. Zarówno Joel Abu Hanna jak i Lindsay Rose co rusz musieli się wykazywać w zadaniach defensywnych. W 40. minucie obserwowany przez nas gracz dobrze wygrał pojedynek główkowy przy linii bocznej i przerwał atak, wybijając piłkę na aut. Tuż przed przerwą rzut wolny wykonywali gospodarze i po krótkim rozegraniu, a następnie dośrodkowaniu w pole karne, dobrze odnalazł się tam Abu Hanna, uprzedzając przeciwnika i wybijając głową piłkę poza pole karne. Jeszcze w doliczonym czasie gry ponownie zagrał wślizgiem i powstrzymał gracza Cracovii, wybijając piłkę na aut. W 65. minucie po dośrodkowaniu Patryka Makucha dobrze wyskoczył w powietrze i wybił głową piłkę, a po chwili ruszył do środkowej strefy i odebrał w niej piłkę rywalowi.



Błędy

To nie był jego idealny występ. Popełnił kilka błędów, głównie w wyprowadzeniu piłki z defensywy oraz w końcówce meczu w defensywie przy asekuracji przeciwnika. W pierwszej minucie gry chciał zagrać dłuższą piłkę do Pawła Wszołka, jednak uczynił to za mocno. Podobnie było w 30. minucie, ale tym razem niecelnie podawał do Bartosza Kapustki. W doliczonym czasie gry zbyt łatwo odpuścił krycie Jakuba Myszora, którego dobrze powstrzymał Lindsay Rose. W 85. minucie popełnił błąd, przegrywając pojedynek główkowy z napastnikiem Cracovii, ale na szczęście dla Legii dobrze odczytał całą akcję Kacper Tobiasz. Największy błąd Abu Hanna popełnił jednak w doliczonym czasie gry, kiedy to nie doszedł do Benjamina Källmana, który mocnym strzałem przy bliższym słupku ustanowił wynik meczu na 3-0.



Joel Abu Hanna

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały: 0

Liczba podań / celne: 59 / 53

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: -

Dryblingi / udane: -

Odbiory: 2

Żółte kartki: 0