Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 30 lipca 2022 r. 20:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Udany był wyjazd dwóch najstarszych drużyn juniorskich do Niemiec na mecze z Hannover 96. Juniorzy starsi odrobili początkową dwubramkową stratę i wygrali 3-2, zaś zespół U17 wygrał z rówieśnikami z Hanoweru aż 10-0. Pięć goli zdobył Rojkowski, a hat tricka dołożył Mizera. W pozostałych meczach sobotnich legioniści mierzyli się ze starszymi o rok przeciwnikami. Legioniści z rocznika 2009 stoczyli zacięty bój z AP Żyrardowianka U15, rozstrzygając ostatecznie spotkanie na swoją korzyść (3-1). Znacznie słabiej poszło Legii U16 w meczu z Koroną Kielce U17.



Mocna drużyna rocznika 2006 z Kielc okazała się dużym wyzwaniem i zdecydowanie mocniejszym przeciwnikiem, wygrywając 7-0. Spotkanie o tej skali trudności z starszym rywalem, silnym w skali ogólnopolskiej w swoim roczniku, jest jednak doskonałą okazją do identyfikacji niedociągnięć w grze poszczególnych zawodników, dlatego nasi gracze zawodnicy dwa kolejne spotkania (Pogoń Kraków, Jagiellonia) również zagrają z rywalami starszymi o rok.



Sparing: Hannover 96 U19 2-3 (2-1) Legia U19

Gole:

1-0 22 min.

2-0 27 min.

2-1 32 min. Dawid Kiedrowicz (as. Wiktor Puciłowski)

2-2 47 min. Maks Stangret (karny po faulu na Jakubie Okusami)

2-3 55 min. Szymon Grączewski (po ind. akcji)



Legia: Franciszek Chojak – Franciszek Saganowski [06](85' Bartosz Krasuski), Rafał Boczoń [06], Jakub Okusami, Maciej Bochniak (70' Patryk Bek) – Sebastian Kieraś, Oskar Lachowicz (64' Bartosz Mikołajczyk), Szymon Grączewski (57' Fryderyk Misztal [06]) – Wiktor Puciłowski, Masymilian Stangret (88' Bartosz Płocki), Dawid Kiedrowicz (46' Dawid Niedźwiedzki). Rezerwa: Jan Sobczuk (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Sparing: Hannover 96 U17 0-10 (0-3) Legia U17

Gole:

0-1 33 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Adkonis)

0-2 37 min. Jakub Adkonis (b.a.)

0-3 44 min. Tomasz Rojkowski (as. Antoni Klukowski)

0-4 49 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

0-5 53 min. Tomasz Rojkowski (as. Cyprian Pchełka)

0-6 62 min. Tomasz Rojkowski (as. gracz test.)

0-7 63 min. Tomasz Rojkowski (as. Cyprian Pchełka)

0-8 65 min. Przemysław Mizera (as. Igor Busz)

0-9 76 min. Przemysław Mizera (as. Cyprian Pchełka)

0-10 80 min. Przemysław Mizera (as. Cyprian Pchełka)



Legia: Aleksander Mickielewicz (46' Hubert Nowak) - gracz testowany, Kacper Potulski [07], Konrad Rudnicki (55' Bartosz Dembek), Karol Kosiorek (55' Igor Skrobała) - Maciej Saletra, Jakub Adkonis [07](60' Igor Busz [07]), Kacper Bogusiewicz - Antoni Klukowski [07](46' Cyprian Pchełka), Antoni Majchrowski (46' gracz testowany), Tomasz Rojkowski (64' Przemysław Mizera).

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U16 0-7 Korona Kielce U17 (06 i mł.)



Legia: Konrad Kassyanowicz, Michał Bobier - Dawid Foks, Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski, Mikołaj Kotarba, Jakub Błażejczyk, Franciszek Pollok, Maks Michałowski, Aleksander Iwańczyk, Kuba Solecki, Bartosz Czarkowski [08], Adrian Gilant, Pascal Mozie [08], Mateusz Lauryn [08], Max Pawłowski, Stanisław Gieroba, Alex Cetnar, Jakub Zbróg, Dawid Nos, Aleks Płoszka

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U14 3-1 AP Żyrardowianka Żyrardów U15 (08 i mł.)

Gole:

1-0 8 min. Fabian Mazur

1-1 45 min.

2-1 55 min. Aleksander Marciniak (as. Mateusz Strzelecki)

3-1 70 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Mateusz Strzelecki)



Legia: Denys Stoliarenko (Jan Pietrzak) - Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Franciszek Szydło, Jakub Juszczak, Piotr Bartnicki, Bartosz Korżyński, Piotr Kaniewski, Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, Wojciech Paczosa, Aleksander Marciniak [09], Edouard von Brandt-Etchemendigaray

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko