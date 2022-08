Dziś przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie o godzinie 17:00 ludność Warszawy rozpoczęła walkę o wolność z niemieckim okupantem. Dlatego też co roku w Godzinę "W" stolica Polski zatrzymuje się. Tysiące mieszkańców Warszawy w ten sposób oddaje hołd Powstańcom Warszawskim, którzy w 1944 roku walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Od wielu, wielu lat kibice Legii biorą czynny udział w obchodach rocznicowych, a na stadionie kilkukrotnie prezentowane były oprawy z powstańczym motywem.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Górny Śląsk pamięta! Cześć i Chwała Bohaterom Powstania. odpowiedz

Leo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do redakcji: Czy za rok można liczyć na to, że pojawią się informacje gdzie dzielnice się spotykają i które skrzyżowania chcą blokować. Wydawałoby się to cenne info

odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Leo : Ty o godz. 17 masz wysiąść z samochodu i stac na baczność odpowiedz

matioo007 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Leo : Pajacu masz wysiąść i oddać szacunek BOHATEROM. odpowiedz

Leo - 30 minut temu, *.centertel.pl @L: sprawdzone info, czy robisz sobie ze mnie jaja? ;D odpowiedz

Leo - 18 minut temu, *.centertel.pl @matioo007: Pajaca robisz z siebie obrażając ludzi. Powinieneś to wiedzie po skończeniu podstawowki odpowiedz

Zibi - 13 minut temu, *.orange.pl @Leo: nie przyzwyczaiłeś się że tu w komentarzach same internetowe hoolsy XD odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.