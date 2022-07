Legioniści uprzątnęli kwatery Powstańców na Powązkach

W sobotę fani Legii jak co roku udali się na Powązki Wojskowe, by przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego uprzątnąć miejsca spoczynku Bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność. Legioniści udekorowali biało-czerwonymi wstążkami kwatery batalionów: Miotła, Parasol, Czata 49, Kiliński, Gustaw - Harnaś, Zgrupowania Krybar, Dywizjonu Jeleń, kwatery harcerek rozstrzelanych na Pawiaku oraz sanitariuszek batalionu Miotła, poległych w bombardowaniu szpitala na Miodowej 23. Wśród sprzątających kwatery Powstańców nie brakowało najmłodszych kibiców - pomagali m.in. Dominik, Szymon, Janek, Maks, Piotrek, Marek, Milan oraz najmłodsza, Nina. fot. Andrzej Hrechorowicz

Rytm - 32 minuty temu, *.centertel.pl Szacunek. odpowiedz

L - 49 minut temu, *.autocom.pl Szacunek (L) odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szacunek dla Was dobrzy Ludzie! odpowiedz

