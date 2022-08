W piątek wszyscy na Legię!

Wtorek, 2 sierpnia 2022 r. 10:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii starają się we własnym zakresie promować najbliższe spotkanie naszej drużyny, które w najbliższy piątek, 5 sierpnia rozegrane zostanie przy Łazienkowskiej. Transparent z hasłem "Wszyscy na Legię 5.08 g. 20:30" pojawił się m.in. w sektorze gości przy okazji meczu naszego klubu z Cracovią. W stolicy fani z poszczególnych dzielnic przygotowali podobne transparenty, ale tym razem postawili przede wszystkim na internetową promocję.



Legijne grupy stworzyły kilka filmów promujących piątkowy mecz przy Ł3 - te przygotowali fani z Bródna, Gocławia, Ursynowa, Jelonek oraz Sekcyjni Fanatycy. Zachęcamy do jak najwcześniejszego zakupu biletów na to spotkanie. Te nabywać można TUTAJ, na razie zajętych jest 12 tysięcy miejsc.