Na stadionach: The taste of polish football

Wtorek, 2 sierpnia 2022 r. 19:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami kolejny tydzień rozgrywek piłkarskich. O ile na krajowym podwórku działo się niezbyt wiele, o tyle ciekawie było na niektórych spotkaniach polskich drużyn w europejskich pucharach. Dwie z nich zakończyły już tegoroczną przygodę z Europą.



Lechiści na meczu z Rapidem Wiedeń zaprezentowali choreografię przedstawiającą kucharza z akcesoriami niekoniecznie kucharskimi, transparenty "Hell's ultras. The taste of polish football" oraz piro. Zdecydowanie poniżej oczekiwań liczba czołowej austriackiej ekipy. Dla porównania Lechia w Wiedniu obecna była w 1000 osób (w tym zgody). Na meczu w Gdańsku przyzwoita frekwencja (23,5 tys.), a mogła być jeszcze wyższa, gdyby działacze Lechii zawczasu złożyli wniosek o imprezę masową na większą liczbę widzów.

Bardzo dobrze na wyjeździe do Kopenhagi pokazała się Pogoń. 1100 szczecinian zaprezentowało skromną choreografię, głośny doping, a w trakcie meczu wygoniło ze swojego sektora ochronę.



Lech w Batumi pojawił się w 65 osób. Niewielka delegacja Rakowa z jedną flagą pojawiła się w Astanie. Teraz lechitów czeka wyjazd do Reykjaviku, z kolei Raków pojedzie do niedalekiej Trnawy, z którą przyjazne stosunki utrzymuje od paru lat GKS Katowice (wcześniej ze Spartakiem trzymała Korona).



Najwyższa frekwencja podczas meczów krajowych miała miejsce na stadionie Widzewa na meczu z Lechią (16,5 tys.). Ponad 14,1 tys. fanów obecnych było na stadionie Lecha, a o tysiąc mniej na spotkaniu Cracovii z Legią. Nadal spore zainteresowanie towarzyszy meczom Wisły Kraków. Szkoda tylko, że wiślacy mają wyj...ne na kibiców gości, których nie wpuszczają bez żadnego sensownego wytłumaczenia, a PZPN na to przymyka oko (przyznając klubowi licencję).



W ekstraklasie nadal kibiców gości nie przyjmują Pogoń (stadion nie jest jeszcze oddany do użytku w całości) i Wisła Płock, a Radomiak cały czas szarpie się z policją, która nie chce wydać zezwolenia na wpuszczanie przyjezdnych na obiekt. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazał się GKS Katowice na zakazie w Bielsku-Białej - w 1803 osoby (ze zgodami). Komplet fanów Legii pojawił się na stadionie Cracovii. Pozostałe ekstraklasowe wyjazdy w mocno przeciętnych liczbach.



Oprawy przygotowali fani Widzewa, ŁKS-u, Cracovii i Lechii Gdańsk (przy okazji meczu z Rapidem), a pokaz pirotechniczny zaprezentowali w Krakowie fani Legii.



Ekstraklasa:



Cracovia - Legia Warszawa (750)

Legioniści w komplecie (750 osób) stawili się na stadionie Cracovii, a do Krakowa podróżowali pociągiem specjalnym. Gospodarzy na trybunach ok. 13 tysięcy. Zaprezentowali oprawę składającą się z sektorówki "Cracovia" z logo "h" i zamaskowanym kibicem z logo Jude Gangu, transparent "Jeszcze nie raz o nas usłyszycie", a całość uzupełniła pirotechnika (stroboskopy i świece dymne).



Widzew Łódź - Lechia Gdańsk (233)

Lechiści do Łodzi przyjechali w 233 osoby, w tym Raków (28) i Śląsk (3). Pod względem oflagowania sektor gości wyglądał słabo. Widzewiacy z niemal pełnym stadionem i kartoniadą na dwóch trybunach tworzącą hasło "We are back!".



Lech Poznań - Wisła Płock (200)

Na meczu niewiele ponad 14 tys. widzów. Fani z Płocka przyjechali w niespełna 200 osób i zabrali ze sobą 8 mniejszych flag.



Korona Kielce - Śląsk Wrocław (183)

Blisko 10 tys. fanów obecnych na meczu. Liczba wyjazdowa Śląska wyjątkowo słaba - zaledwie 183 osoby. Wywiesili m.in. transparent poświęcony Powstaniu Warszawskiemu.



Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (104)

Fani Zagłębia w Gliwicach stawili się w 104 osoby, w tym Polonia Bytom (25) i Odra Opole (1). Wywiesili tylko jedną flagę i prowadzili doping tylko przez część meczu.



Miedź Legnica - Warta Poznań (20)

Warciarze z jedną flagą i flagami na kijach.



Raków Częstochowa - Stal Mielec (0)

Radomiak Radom - Górnik Zabrze (-)

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (-)



Niższe ligi:



Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice (1803)

Bardzo dobry wyjazd GieKS-y, wspieranej przez swoje zgody. W niedalekim Bielsku-Białej stawiło się ich 1803. Podbeskidzia w młynie ok. 130.



Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec (330)

Sosnowiczanie w Opolu stawili się w 330 osób, w tym Beskid (4), Legia (2) i BKS (2). Wywiesili 4 flagi.



Polonia Warszawa - Stomil Olsztyn (250)

Stomilowcy na tym wyjeździe mogli liczyć na wsparcie Wisły Płock (67), ŁKS-u Łomża (17), Lechii (7), Polonii Bydgoszcz (4) i GKM-u Grudziądz (4). Wywiesili 8 flag.



Górnik Polkowice - Motor Lublin (250)

Motorowcy licznie wspierani na tym wyjeździe przez Śląsk (160).



Resovia - Sandecja Nowy Sącz (150)

Sandecja wspierana na tym wyjeździe przez Stal Mielec (35) i Czarnych Jasło (5).



Termalika Nieciecza - GKS Tychy (70)

GKS Tychy pomimo zakazu pojawił się w Niecieczy.



Chojniczanka Chojnice - Chrobry Głogów (55)

Pomimo zakazu, fani Chrobrego i Stilonu (10), stawili się w Chojnicach, gdzie Chojniczanka nie robiła problemów z wejściem na stadion.



Wisła Kraków - Arka Gdynia (-)

Ponad 15 tysięcy kibiców na trybunach. Niestety wiślacy z zamkniętym sektorem gości, a obietnice fanów Wisły, że wpuszczą wszystkie ekipy chętne na wyjazd można włożyć między bajki. Arkowcy, od lat trzymający sztamę z Cracovią, na taką "uprzejmość" liczyć nie mogli.





Wyjazd tygodnia: 1800 kibiców GKS-u Katowice w Bielsku-Białej oraz 1100 kibiców Pogoni w Kopenhadze

Oprawa tygodnia: Choreo Lechii na meczu z Rapidem Wiedeń



