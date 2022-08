Występy legionistów w reprezentacji

Reprezentacja Polski w Amp futbolu, rozegrała trójmecz z reprezentacją Anglii, w ramach przygotowań do wrześniowych Mistrzostw Świata, które rozegrane zostaną w Turcji. Początkowo Polacy mieli zagrać z Ghaną i Anglią, ale zespół z Afryki nie dotarł do Nantwich. W kadrze narodowej wystąpili dwaj zawodnicy Legii - Jakub Popławski (bramkarz) oraz Mariusz Adamczyk . W pierwszym spotkaniu Polacy przegrali z Anglikami 1-2, w drugim zremisowali 2-2 (prowadząc 2-1), zaś w trzecim, niedzielnym meczu zwyciężyli 3-2, a jedną z bramek zdobył Adamczyk. Reprezentacja Polski poznała rywali w fazie grupowej Mistrzostwa Świata, które w dniach 30 września - 9 października odbędą się w Stambule. Nasz zespół mierzyć się będzie z Hiszpanią, Uzbekistanem i Tanzanią.

