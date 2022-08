Kozłowski zawodnikiem Legii

Do zespołu siatkarskiej Legii dołączył kolejny zawodnik. Nowym nabytkiem sekcji został Michał Kozłowski, który gra na pozycji środkowego. 21-letni siatkarz ostatni sezon spędził w pierwszoligowym AZS AGH Kraków (23 mecze, 60 punktów), a w przeszłości występował m.in. w Vervie Warszawa, gdzie zaliczył występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, dokąd trafił z AZS-u Olsztyn. Urodzony w 2001 roku zawodnik mierzy 203 centymetry wzrostu i waży 90 kilogramów.

