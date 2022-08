Siódme miejsce Ławrynowicza na MŚ w sztafecie mix

Na zakończenie Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym w Aleksandrii, zawodnik Legii, Daniel Ławrynowicz wystartował w parze z Natalią Dominiak w rywalizacji sztafet Mix. Spośród 19 zespołów, Polacy zajęli miejsce siódme. Daniel i Natalia bardzo dobrze rozpoczęli pierwszą konkurencję, uzyskując czwarty wynik w szermierce (225 pkt.), a następnie dodając do tego 4 punkty w rundzie bonusowej. W jeździe konnej uzyskali 286 pkt. (dwie zrzutki), co było 11. wynikiem w tej konkurencji. W pływaniu polska para z czasem 2:01.61 min. uzyskała 13. rezultat, i przed ostatnią konkurencją plasowała się na miejscu 7. W biegu ze strzelaniem, Polacy utrzymali swoją pozycję, a Ławrynowicz, biegnący na drugiej zmianie, przekroczył linię mety tuż za zespołem z Węgier. Triumfowali Koreańczycy, przed Brytyjczykami i Turkami.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.