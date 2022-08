Przed sezonem 2022/23 doszło do zmiany na stanowisku pierwszego trenera seniorskiej drużyny Legia Ladies. Dotychczasowego szkoleniowca, Dariusza Radko, który prowadził nasz zespół przez dwa ostatnie sezony w rozgrywkach IV ligi, zastąpił Jakub Słota . Słota zanim trafił do Legii, pracował z młodzieżą w Unii Janikowo.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.