Wypożyczeni: Nieudany weekend

To nie był udany weekend dla bramkarzy wypożyczonych z Legii. Nie dość, że ich zespoły przegrały swoje mecze, to obaj zawodnicy puścili po trzy bramki. Maciej Kikolski trzykrotnie kapitulował w potyczce z Garbarnią Kraków. Natomiast Gabriel Kobylak tyle samo razy stawał w roli pokonanego, z czego dwa razy po strzałach Szymona Włodarczyka. Wypożyczeni legioniści Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał z powodu kontuzji w przegranym 2-3 meczu z Rakowem Częstochowa Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 2-3 meczu z Garbarnią Kraków Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-3 meczu z Górnikiem Zabrze Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 46. minuty w przegranym 0-1 meczu ze Stalą Rzeszów

