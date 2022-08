10.08: Rozkład jazdy

Dzisiaj w Elblągu bardzo ciekawe spotkanie z udziałem naszych przyjaciół z Elbląga - Olimpia podejmować będzie Stomil. W czwartek w Rzymie rozpoczną się Mistrzostwa Europy w pływaniu, na których startować będzie Jan Kozakiewicz. Tenisista Legii, Tomasz Berkieta bierze udział w turnieju ITF juniorów Orlen Open Polska w Bytomiu. Rozkład jazdy: 10.08 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 10.08 g. 19:00 Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn Młodzież: Turniej "II. DVTK Rakaczki-kupa" (rocznik 2007 i mł.): W mocno obsadzonym turnieju na Węgrzech, poświęconym pamięci Bence Rakaczkiego - byłego piłkarza DVTK Miszkolc, udział weźmie Legia U16. Legioniści od środy do piątku rozegrają po 1 meczu, a w sobotę zagrają mecz o miejsce, w zależności od poprzednich wyników. Grupa A: Legia Warszawa, Slavia Praga, Puskas Akademia, FC Cluj Grupa B: Diósgyőri VTK Miszkolc, Dundee Utd, FK Koszyce, Hajduk Split.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.