12-15.08: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek piłkarze Legii walczyć będą o ligowe punkty na stadionie Widzewa. Na trybunach będzie komplet publiczności, w tym 907 fanów z Łazienkowskiej. W poniedziałek w Rzymie kolejny start Jana Kozakiewicza na Mistrzostwach Europy w pływaniu - w konkurencji 50m stylem klasycznym. Finały tej konkurencji zaplanowano na wtorek. Sebastian Milewski oraz Kuba Makowski wezmą udział w największym w Polsce turnieju snookera - Poland Snooker Open, który odbędzie się w Lwówku Wielkopolskim. Rugbistka Legii, Tamara Czumer-Iwin od piątku do niedzieli brać będzie udział w Santiago de Chile w turnieju z udziałem reprezentacji Polski. Rozkład jazdy: 12.08 g. 17:00 Pelikan Łowicz - Legia II Warszawa 12.08 g. 20:30 Widzew Łódź - Legia Warszawa 13.08 g. 12:00 KS Constract Lubawa - Legia Warszawa [futsal, sparing] 13.08 g. 13:00 Śląsk II Wrocław - Olimpia Elbląg 13.08 g. 15:00 Skra Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec [Bełchatów] 14.08 g. 12:15 FC Den Haag - FC Den Bosch 14.08 g. 15:00 Radomiak Radom - Lechia Gdańsk Młodzież: 12.08 g. 16:00 Legia U13 - Jagiellonia Białystok 10 [LTC 7] 12.08 g. 16:00 Legia U12 - Jagiellonia Białystok 11 [LTC 6] 12.08 g. 18:00 Legia U11 - Jagiellonia Białystok 12 [LTC 7] 12.08 g. 18:00 Legia U10 - Jagiellonia Białystok 13 [LTC 7] 13.08 g. 12:00 Legia U17 - Jagiellonia Białystok 06 [CLJ U17][LTC 6] 13.08 g. 16:00 Śląsk Wrocław 08 - Legia U15 [Wrocław] 14.08 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 04/5 - Legia U19 [CLJ U19][Białystok] Turniej "II. DVTK Rakaczki-Cup" (rocznik 2007 i mł.): Trwa mocno obsadzony turniej na Węgrzech, w którym udział bierze Legia U16. Legioniści w piątek rozegrają ostatni mecz grupowy, a w sobotę zagrają mecz o miejsce 1/3/5/7, w zależności od poprzednich wyników. Grupa A: Legia Warszawa, Slavia Praga, Puskas Akademia, FC Cluj Grupa B: Diósgyőri VTK Miszkolc, Dundee Utd, FK Koszyce, Hajduk Split. - Mecze grupowe Legii U16: 10.08 g. 14:00: Legia Warszawa 5-0 CFR Cluj 11.08 g. 14:00: Legia Warszawa 3-1 Puskas Akademia FC 12.08 g. 11:00: Legia Warszawa - SK Slavia Praga

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO powtorzyc wynik LEGII II. - powodzenia !!!! odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Radomiak 1-0 Lechia. odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.tpnet.pl FC Den Haag 2-1 FC Den Bosch. odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Skra Cz. 1-2 Zaglebie S. odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Slask II.W. 2-2 Olimpia E. odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Widzew 0-2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

