LTC bazą treningową Szachtara

FC Szachtar będzie korzystał z Legia Training Center od sierpnia do listopada 2022 roku. Drużyna i sztab zespołu z Doniecka będą przygotować się do meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów rozgrywanych na stadionie Legii, a także do spotkań ukraińskiej Premier Liha. Legia Training Center będzie również miejscem, gdzie młodzieżowa drużyna FC Szachtara rozegra swoje mecze w ramach UEFA Youth League. Ponadto ukraiński klub wszystkie domowe mecze grupowe Ligi Mistrzów rozegra na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3.

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

Januszek - 5 minut temu, *.chello.pl Jak przyjedzie Real czy inne City to sie bedziemy tluc o te bilety byle zobaczyc mecz takze skonczcie to jatczenie na wszystko , trzeba bylo grac jak ukry ostatnie 10 lata to by LM byla co rok w Polsce dzieku punktow, ale polak potrafi tylko orznac polaka i narzekac... odpowiedz

(L) - 14 minut temu, *.mm.pl Prezes powie "są puchary na Łazienkowskiej" śmiech przez łzy odpowiedz

Koment - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Widzę że niewygodne komentarze ocenzurowane... odpowiedz

Autor - 25 minut temu, *.centertel.pl @Koment: są Ukraince i jest cenzura. odpowiedz

oLaf - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Mioduski powinien powiedzieć: "zarobimy na tym tyle ..... zł".



I byłoby po problemie, kasa się przyda przy obecnej mizerii.



A tak to każdy będzie dociekał ile oszust wziął w łapę pod stołem... jak kiedyś jego mentor : O odpowiedz

Wip - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Będąc konsekwentnym powinniście dopisać krótka notkę o Wołyniu, podobnie jak zrobiliście to przy newsie o transferze Augustynika i wzmiance o Widzewie… odpowiedz

aaaaaaaaa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl gonić ich stąd! odpowiedz

Mix - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jeżeli Szachtar będzie płacił za wynajem stadionu i LTC plus wymiana murawy na stadionie to czemu nie ? Biznes jest biznes.

Ale jeżeli maja to za darmo jak zreszta wszystko co Ukraińcy w Polsce dostają to jest żenada. odpowiedz

Gregor - 1 godzinę temu, *.belgacom.be Miodek obiecywał puchary na Legii i słowa dotrzymał o co Wam chodzi? odpowiedz

eN - 45 minut temu, *.as13285.net @Gregor: hehe w punkt odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Tffuuuuu odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To świetna informacja. Brawo Legia ! Brawo My ! odpowiedz

Ech - 2 godziny temu, *.centertel.pl Super. Nie trenują i grają. Niech wylosują super drużyny w lidze mistrzów i idziemy oglądać futbol na najwyższym poziomie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.waw.pl A Legia gdzie wtedy bedzie trenowac? Wracaja na stadion? Nie moze sobie Szahtar trenowac na stadionie skoro zespol wyprowadzil sie do osrodka?WTF? odpowiedz

info - 1 godzinę temu, *.206.180 @L: LTC to 8 czy 9 boisk i dziesiątki pokoi,tam spokojnie mogą 2 kluby funkcjonować odpowiedz

Paco - 3 godziny temu, *.190.43 Może nasi jak popatrzą to się czegoś naucza . Szkoda ze europejskie rozgrywki możemy oglądać tylko dzięki naszym sąsiadom . Pustak kudłaty kiedy wreszcie odejdzie? Dziwi mnie postawa NS ze nie jadą po oszuście odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.waw.pl @Paco : Nie jada po oszuscie?! Akcja MioduskiWON, najwiecej opraw w historii dla jednego czlowieka, a chlop mowi, ze nie jada po oszuscie :D odpowiedz

info - 1 godzinę temu, *.206.180 @L: może Paco miał odłączonego neta przez rok czasu odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl To pokazuje ze Miodulski nie sie zajmie posredniczeniem bo to umie robic i ty duzy plus.

Wreszcie bedzie LM w Warszawie oby losowanie bylo kozackie byly fajne ekipy to sie wreszcie obejrzy pilke z prawdziwego zdarzenia a nie kopanie po czolach a cena biletow im wyzsza tym lepsza moim zdaniem

odpowiedz

Dibg - 2 godziny temu, *.chello.pl @Januszek: Patryk, a po przegranych wyborach ty czasem nie wróciłeś do swojej Odry Opole? odpowiedz

Yerro - 3 godziny temu, *.chello.pl Zadepczą murawe... odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl @Yerro: dobrze za to zapłacą-stać ich...natomiast z naszej strony jesto inwestycja w kontakty...kto wie co może przynieść... odpowiedz

Dezerter - 41 minut temu, *.orange.pl @robochłop: Oni zapłacą? Bu ha ha ha ha. Szykuj hajs i reszta tych, którzy chcą za to zapłacić. Płakać i płacić ZA WSZYSTKO. "Nie masz nic, jesteś szczęśliwy" - już niedługo... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.