Kibice Piasta przyjadą autokarami

Środa, 3 sierpnia 2022 r. 08:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Piasta Gliwice w poniedziałek rozpoczęli zapisy na wyjazdowy mecz z Legią, który w najbliższy piątek rozegrany zostanie na stadionie przy Łazienkowskiej. Gliwiczanie do stolicy przyjadą transportem kołowym. Za przejazd w obie strony autokarem, wraz z biletem na mecz, zapłacą 120 złotych.



Na ostatnią wizytę na naszym stadionie - w połowie kwietnia tego roku - Piast stawił się w 20 osób, bez flag. A była to pierwsza wizyta gliwiczan po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. W marcu 2020 roku gliwiczanie pojawili się na naszym stadionie w grupie 30-osobowej i z jedną małą flagą.







Zdecydowanie liczniej Piast pokazał się w sezonie 2018/19. Najpierw na grudniowym meczu, w trakcie sezonu "zasadniczego" nie zawitali na Łazienkowską z powodu bojkotu przeciwko klubowym działaczom, a następnie w rundzie mistrzowskiej, w maju 2019 roku obecni byli na naszym stadionie w ok. 800 osób. Wówczas przyjechali pociągiem specjalnym ze wsparciem GKS-u Jastrzębie i Bate Borysów, a w sektorze gości wywiesili 6 flag i mieli ze sobą chorągiewki.