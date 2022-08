Andre Luiz zawodnikiem Legii

Sekcja Legia Futsal ogłosiła pierwszy letni transfer. Nowym zawodnikiem został Andre Luiz . Brazylijczyk ma za sobą występy w Ekstraklasie w zespołach Teamu Lębork i Dremanu Opole Komparchcice. W rundzie wiosennej sezonu 2020/21 25-letni Andre Luiz zdobył dziewięć bramek w 13 spotkaniach, a minione rozgrywki spędził już w Dremanie, w którym zaliczył 17 bramek oraz 19 asyst. Luiz to także król strzelców ligi słowackiej z sezonu 2019/20, w którym strzelił 30 bramek.

Aejao - 13 minut temu, *.t-mobile.pl No!!! Nazwisko brzmi poważnie.

Nie mamy czynnych napastników więc chyba się przyda!!

Jak by jeszcze wypalił Prijo to będzie dobrze,.

Powodzenia! odpowiedz

Trolololo - 5 minut temu, *.jmdi.pl @Aejao: może mieć problem aby go Runjac zauważył odpowiedz

Bbb - 19 minut temu, *.209.78 Niezły kocur, w końcu mamy kogoś za Pekharta! odpowiedz

Trolololo - 15 minut temu, *.jmdi.pl @Bbb: w sam raz na ligę mistrzów. Może strzeli kilka bramek w fazie grupowej i Engel powoła go do kadry odpowiedz

