Plus miesiąca

Plus lipca: Pięciu "wyróżnionych"

Wtorek, 2 sierpnia 2022 r. 10:33 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W lipcu legioniści rozpoczęli zmagania w sezonie 2022/23. Bilans warszawiaków po trzech kolejkach to 1-1-1, a rywalizowali oni z: Koroną Kielce (1-1), Zagłębiem Lubin (2-0) i Cracovią (0-3). Na czele klasyfikacji znalazło się pięciu graczy, którzy zgromadzili po jednej pozytywnej ocenie.



To nie był udany początek dla legionistów. Na boisku najbardziej wyróżniał się Paweł Wszołek, który zdobył dwie z trzech bramek, jakie na swoim koncie mają "Wojskowi". "Wszołi" prezentował się dobrze, a swoje umiejętności pokazał podczas rywalizacji z "Miedziowymi". Warto odnotować dobrą formę 19-letniego Kacpra Tobiasza, który kilkakrotnie popisywał się dobrymi interwencjami. Gdyby nie jego dobra postawa w ostatniej kolejce, zespół przegrałby zdecydowanie wyżej. Niezłe wejście w nowy sezon zanotował również Albańczyk Ernest Muci, który rozpoczął strzelanie legionistów w tym sezonie, oraz Filip Mladenović, który w spotkaniu z Zagłębiem zaprezentował namiastkę siebie z zeszłego sezonu. Cieszy przyzwoita forma Lindsaya Rose, któremu niestety wciąż zdarza się być "elektrycznym".







Trzech graczy otrzymało minusa w każdym spotkaniu. Słabo prezentuje się nowy nabytek Legii, czyli Robert Pich. Słowak nie zabłysnął, a do przyzwoitego poziomu również było mu daleko. Były gracz Śląska często gubił piłkę, a rajdy lewą flanką nie wychodziły mu najlepiej. W tym gronie znalazł się również Bartosz Slisz, na którym poniekąd swój zespół miał opierać trener Kosta Runjaić. Niestety, pomocnik zupełnie sobie nie radzi, a jego forma przypomina tę z zeszłego sezonu. Trzy negatywne noty otrzymał również Maciej Rosołek, który prezentuje się słabo. "Rossi" gra raczej z konieczności, gdyż kontuzjowany jest Blaž Kramer.



Pełna klasyfikacja:

Ernest Muci - 1

Filip Mladenović - 1

Kacper Tobiasz - 1

Lindsay Rose - 1

Paweł Wszołek - 1

Artur Jędrzejczyk - 1

Bartosz Kapustka - 1

Mateusz Wieteska - 1

Josue - 2

Yuri Ribeiro - 2

Bartosz Slisz - 3

Maciej Rosołek - 3

Robert Pich - 3