Tenis

Finał Rowińskiej w turnieju ITF U18 w Bazylei

Poniedziałek, 1 sierpnia 2022 r. 22:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii ma za sobą bardzo udany występ w turnieju ITF juniorek do lat 18, który odbył się w Bazylei. Malwina Rowińska (109 ITF do lat 18) w singlu pokonała cztery rywalki i dotarła do finału, w którym przegrała w dwóch setach (1-6, 3-6) z Rosjanką, Alisą Oktiabrevą. Legionistka triumfowała w deblu, w parze z Kanadyjką, Ellie Daniels.



W finale pokonały Adę Piestrzyńską oraz Dunkę, Rebekę Munk Mortensen (nr1) 7-6 (3), 4-6, 10-1.



Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu U-18 w Bazylei:

I runda: Malwina Rowińska - Maelie Monfils (Francja) 6-3, 6-4

II runda: Malwina Rowińska - Kenisha Moning (Szwajcaria) 6-3, 6-2

1/4 finału: Malwina Rowińska - Berta Passola (Hiszpania) 6-4, 6-1

1/2 finału: Malwina Rowińska - Julia Stusek (Niemcy) 4-6, 7-5, 6-2

Finał: Malwina Rowińska - Alisa Oktiabreva (Rosja) 1-6, 3-6



Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu U-18 w Bazylei:

I runda: Malwina Rowińska/Ellie Daniels (Kanada) - Anina Lanz/Passoli (Szwajcaria) 6-2, 7-5

1/4 finału: Rowińska/Daniels - Franceska Gandolfi/Viola Turini (Włochy) 3-6, 6-4, 10-5

1/2 finału: Rowińska/Daniels - Nela Jandova (Czechy)/Oktiabreva (Rosja) 6-3, 2-6, 10-7

Finał: Rowińska/Daniels - Rekeka Munk Mortensen (Dania)/Ada Piestrzyńska (Polska) 7-6(3), 4-6, 10-1