Piast przed meczem z Legią. Niewygodny rywal z problemami

Czwartek, 4 sierpnia 2022 r. 19:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek legioniści w ramach 4. kolejki Ekstraklasy zmierzą się z Piastem Gliwice. To rywal bardzo dla Legii niewygodny. Zapraszamy do przeczytania naszej analizy.



Sezon 2021/22 dla Piasta był nierówny - zespół miał przeciętną jesień. Zdarzyła się mu nawet seria, gdzie w dziesięciu meczach wygrał zaledwie dwukrotnie. Drużynę uratowała świetna wiosna, podczas której przegrała ona tylko z Pogonią Szczecin (0-2) i Lechem Poznań (1-2). Skok formy pozwolił otrzeć się o europejskie puchary, gdyż Piast zakończył sezon na 5. miejscu ze stratą trzech oczek do 4. Lechii Gdańsk.







Wydawało się, że Piast okienko transferowe przespał, jednak kilka dni temu dokonał sporego wzmocnienia. Do Gliwic wrócił hiszpański ofensywnie usposobiony zawodnik Jorge Felix. 30-latek reprezentował barwy Piasta w latach 2018-20. Później wyjechał do Turcji, gdzie grał w Sivassporze. Tam Felix nie przebił się do pierwszego składu i na boisko wchodził raczej z ławki rezerwowych. Przy Okrzei Hiszpan może się pochwalić niezłymi statystykami - w 74 meczach strzelił 25 goli oraz zanotował dziewięć asyst. To wzmocnienie dla gliwiczan jest kluczowe, bo wcześniej do zespołu przyszło tylko dwóch nowych zawodników. Jednym z nich jest były legionista Grzegorz Tomasiewicz (na zdjęciu niżej). 26-latek związany z Legią był na starcie swojej kariery, w zespołach młodzieżowych. Później reprezentował barwy Arki Gdynia, Pogoni Siedlce i Stali Mielec, w której grał przez ostatnie cztery lata. Z zespołem z Mielca awansował do Ekstraklasy, gdzie prezentował się dobrze. Pomocnikowi udało się nawet strzelić gola przeciwko Legii. Teraz poszuka nowych wyzwań w Gliwicach. Drugim zawodnikiem, który trafił do Piasta, jest 17-letni Oskar Lesniak, który stanowi na razie "melodię przyszłości". Wcześniej pomocnik grał w młodzieżowych zespołach Zagłębia Lubin, a następnie w KS Stadion Śląski Chorzów, który występuje na siódmym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju. Odejścia? Tu też nie działo się za wiele. Do Śląska Wrocław przeszedł 28-letni Martin Konczkowski. Obrońca z Piastem związany był przez ostatnie pięć lat.







Sezon dla Piasta rozpoczął się bardzo słabo. Gliwiczanie rozegrali dotychczas 2 mecze i mają na swoim koncie zero punktów. Na inaugurację przegrali w Białymstoku z Jagiellonią 0-2, a dwa tygodnie później przed własną publicznością ponieśli porażkę 0-1 z Zagłębiem Lubin. Spotkanie Piasta z Rakowem Częstochowa zostało przełożone przez przeciwnika.



Postać zespołu



Ważnym zawodnikiem w gliwickim zespole jest 30-letni golkiper Frantisek Plach. Słowak barwy Piasta reprezentuje od zimy 2018 roku i wielokrotnie ratował kolegów z zespołu swoimi interwencjami. W defensywie kluczowym punktem jest 19-letni Ariel Mosór, którego Legia oddała śląskiemu klubowi zeszłego lata. W Gliwicach mają również nadzieję, że podobną formę jak dwa lata temu będzie prezentował Jorge Felix.







Piątkowa rywalizacja będzie 31. w historii pomiędzy obiema ekipami. Legioniści zwycięsko z tych starć wychodzili 15 razy (50%), a porażkę ponosili ośmiokrotnie (ok. 27%). Remis padał siedmiokrotnie. Bilans bramkowy to 50-32 na korzyść warszawiaków. Dla Legii Piast jest bardzo niewygodnym rywalem. Z ostatnich dziewięciu meczów legioniści wygrali zaledwie raz. Miało to miejsce w kwietniu zeszłego roku, kiedy stołeczny klub zwyciężył 1-0. Gliwiczanie wygrali natomiast sześciokrotnie.