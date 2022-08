Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

olek - 2 godziny temu, *.206.184 Wszystkie 3 prace super odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pierwsze dwa super. Ten trzeci ,, dziecinada".

odpowiedz

olek - 2 godziny temu, *.206.184 @Olo: Idź na swoje strony polonisto odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com 'Legijni Patrioci'. Cos pieknego. BRAWO !!!! Pruszkow, Pamietamy rowniez klasa. odpowiedz

Wow - 4 godziny temu, *.lukman.pl Łał odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl No ładne, ładne. Ale spodziewałem się więcej po tej akcji, którą tak hucznie UZL zapowiadali kilka miesięcy temu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.