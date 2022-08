Wyższa frekwencja - tańsze bilety

Środa, 3 sierpnia 2022 r. 20:33 Woytek

Od początku sezonu klub stara się poprawić frekwencję na meczach przy Łazienkowskiej i przygotowuje promocje, które mają przyciągnąć na stadion większą liczbę kibiców. W dniu meczu z Cracovią za każdą bramkę strzeloną przez Wojskowych do promocyjnej puli miało trafiać po 1000 biletów, niestety na boisku piłkarze zawiedli.







Teraz na trzy kolejne mecze po starciu z Piastem (Górnik, Radomiak, Miedź) przygotowana została promocja biletowa, której rozmach zależy od frekwencji w najbliższy piątek.



Jeśli na danym meczu liczba kibiców przekroczy wymienione wartości, wówczas na kolejne spotkanie domowe ceny zostaną obniżone według poniższego zestawienia:



- 15 tys. osób w trakcie meczu to 15% taniej przez 24 godziny;

- 17 tys. osób w trakcie meczu to 20% taniej przez 24 godziny;

- 20 tys. osób w trakcie meczu to 25% taniej przez 24 godziny;

- 22 tys. osób w trakcie meczu to 30% taniej przez 24 godziny;

- 25 tys. osób w trakcie meczu to 35% taniej przez 24 godziny.



Aktualny stan sprzedanych biletów na mecz Legia - Piast to ponad 15 tys.



Bilety możecie kupować na bilety.legia.com.