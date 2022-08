Tenis

Występ Berkiety na DME U-16

Czwartek, 4 sierpnia 2022 r. 09:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tomasz Berkieta z tenisowej Legii wziął udział w eliminacjach Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 16, które odbyły się we włoskim Latiano. W drużynie, oprócz Berkiety, wystąpili Jakub Jędrzejczak, Mateusz Lange, a drużynę prowadził trener Konrad Kolbusz. Polacy po wygranej z Grecją 2-1, przegrali z Wielką Brytanią, co sprawiło, że pozostała im jedynie rywalizacja w tak zwanym turnieju pocieszenia.



W rywalizacji o miejsce trzecie, nasz zespół pokonał 2-0 Izrael. "Mimo problemów pojechałem na Drużynowe Mistrzostwa Europy, chcąc walczyć o awans. Czułem się już zdecydowanie pewniej, ale trochę jeszcze zabrakło. Szkoda, że super atmosferę Mistrzostw, po raz kolejny już, zepsuł kapitan zespołu z Wielkiej Brytanii" - powiedział po zawodach legionista.