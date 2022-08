Konferencja prasowa

Runjaić: Potrzebujemy doświadczonego łowcy bramek. To ostatni dzwonek

Czwartek, 4 sierpnia 2022 r. 13:18 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Potrzebujemy doświadczonego łowcy bramek. Jesteśmy tego świadomi i potrzebujemy go jak najszybciej. Poruszyłem ten temat również w rozmowach wewnętrznych i chcę, by wszyscy byli tego świadomi - mówi Kosta Runjaić przed meczem z Piastem Gliwice.



Dużo do poprawy

- Nie bierzcie dosłownie wszystkiego co mówię. Porażka 0-3 to zawsze przykra sprawa dla trenera i drużyny. Piastując stanowisko trenera, moim zadaniem jest analizowanie i dojście do przyczyn takiej porażki. Rzeczywiście widziałem wiele pozytywów w meczu z Cracovią, ale nie bylem zadowolony z wyniku. Być może będzie to was nużyło, ale dalej potrzebujemy czasu, by zbudować drużynę. W jutrzejszym spotkaniu można spodziewać się zmian w pierwszej jedenastce.



- Zdajecie sobie sprawę, ilu trenerów było w Legii w zeszłym sezonie? Rozumiem, że wizja była taka, że 7 tygodni minie i wszystko będzie grało tak jak powinno. Ja bardzo dobrze radzę sobie z krytyką i opiniami, ale materiały odnośnie naszej gry pokazują tylko stracone bramki i niekorzystne sytuacje. W telewizji pokazuje się sytuację bramkową i przemilcza się genezę powstania sytuacji i łańcucha błędów, a to jest moja praca, za to mi płacą. Moim celem jest doprowadzić drużynę do formy i do miejsca, na które zasługuje. Żebyśmy mieli jasność - nie byliśmy zadowoleni z poprzedniego meczu. Widziałem wiele pozytywów, ale jest tez dużo do poprawy. To wiąże się z naszą sytuacją, my nie tylko chcemy, ale musimy wygrywać. Na przestrzeni tego tygodnia czułem dużą chęć poprawy we wszystkich aspektach. Jutro po 90 minutach przekonamy się, czy nam się udało.







Sytuacja kadrowa

- Filip Mladenović wraca do składu po krótkiej przerwie.



- Stan Maika Nawrockiego zaczął się poprawiać. W tym tygodniu zacznie zajęcia indywidualne, a w przyszłym być może dołączy do drużyny.



- Niestety, mamy też smutniejsze wieści. Blaz Kramer będzie niedostępny trochę dłużej. Staraliśmy się mu pomóc, ale doszliśmy do punktu, że bez małej interwencji chirurga się nie obejdzie. Zabieg odbędzie się prawdopodobnie juro i mam nadzieję, że po paru tygodniach będzie mógł dołączyć do zespołu. Nie jestem lekarzem, wiec będę bazował na opinii medyka. Przyczyną są komplikacje po zabiegu z poprzedniego klubu. Mamy nadzieję, że ta operacja wyleczy go całkowicie.



Piast

- Piast ma kiepski początek sezonu jak zawsze, ale zeszły sezon skończył nad Legią. Kilka lat temu w rundzie finałowej gliwiczanie wygrali sześć spotkań, jedno zremisowali i pozbawili Legię mistrzostwa. Pamiętajmy, że Piasta prowadzi ten sam szkoleniowiec co wtedy. Bardzo go cenię, ma wielkie doświadczenie, jest tez bardzo miły. Od Piasta można wiele podpatrzeć. Charakteryzują się spokojem w prowadzeniu i to doprowadza ich do dobrych wyników.



- Mają także dobrą rękę do transferów. Wrócił do nich Felix, czyli zawodnik który pasuje do ich stylu. Mają mnóstwo zawodników, którzy robią problemy przeciwnikom, jak na przykład Damian Kądzior. Ostatnio mieliśmy spore problemy w meczach z Piastem. Jestem jednak optymistycznie nastawiony i spodziewam się lepszej postawy niż w Krakowie. Wiemy, że musimy grać szybciej, być bardziej aktywni, grać na większej intensywności - zwłaszcza na skrzydłach. Musimy także wykazywać większą determinację przy wykańczaniu akcji. Przy tym wszystkim nie możemy zaniedbywać podstaw. Szkieletem naszej gry jest solidna obrona, wzajemne wsparcie. To są podstawy, na których musimy się skupić.



- Słyszałem informacje o mobilizacji w środowisku kibicowskim, Legia tez miała do tego niemały wkład. Mam nadzieję, że atmosfera, która wytworzy się na trybunach, pozwoli nam zdobyć 3 punkty.



Jaka pozycja dla Augustyniaka?

- Rafał Augustyniak dobrze prezentował się w pierwszych dniach treningu, ale nie planuję go jeszcze do gry. Na pewno będziemy na niego liczyć w najbliższej przyszłości. Augustyniak ma swoje atuty w środku pola, może grać jako cofnięty pomocnik. Do dla nas to wartość dodana, że mamy tak elastycznego zawodnika. Do tej pory uczestniczył w 3 treningach. Testowaliśmy go jako stopera, ale będziemy go też testować na pomocy i zdecydujemy się na najlepszą opcję dla klubu i zawodnika.



”Szóstki”

- Nie jest w moim zwyczaju, by odnosić się indywidualnie do zawodników i ich analizować - mam na myśli Slisza i Charatina. Jeśli drużyna nie spełnia oczekiwań, to od razu pojawiają się głosy i opinie względem pojedynczych graczy i tak jest w tym przypadku. Bardzo ważna jest wymiana poglądów, własne zdanie, uważam to za coś pozytywnego. Z tego co pamiętam Bartek Slisz przyszedł za niemałe pieniądze do Legii i do tej pory dobrze się wywiązywał z zadań. Z Legią zdobył mistrzostwo i nie uważam, żeby jego można było specjalnie obarczać winą za postawę w zeszłych rozgrywkach. Podobna sytuacja jest w przypadku Charatina - on mało grał, chciałby pokazać swój potencjał, ale nie dostaje zbyt dużo szans. Dochodzi do tego fakt, że często nie grał na swojej pozycji, musiał pomagać na środku obrony. Wspomniana dwójka jest w moich oczach bardzo dobrym duetem z potencjałem, a Slisz jest jeszcze młodym graczem. Tutaj dochodzi jeszcze fakt wzajemnego wsparcia, piłka to gra zespołowa. Gra na „szóstce” wymaga dobrej komunikacji z obroną, a dodatkowo oczekuje się, by popełniał na tej pozycji mało błędów i włączał się do ataku. Taki werdykt musi opierać się na wielu elementach, ja w przyszłości będę to czynił na podstawie występów w meczach, treningów i wykonanych przeze mnie zadań taktycznych. Rozpamiętywanie przeszłości w niczym nam nie pomoże. Musimy się skupić na tym, czym dysponujemy.



Łowca bramek

- Potrzebujemy doświadczonego łowcy bramek. Jesteśmy tego świadomi i potrzebujemy go jak najszybciej. Poruszyłem ten temat również w rozmowach wewnętrznych i chcę, by wszyscy byli tego świadomi. Pozycja napastnika zawsze wiąże się z większym zainteresowaniem. Jak każdy klub chcemy pozyskać napastnika z prawdziwego zdarzenia. Wiąże się to z poważnymi wydatkami. Ja rozumiem takie tłumaczenia, ale jesteśmy w połowie sierpnia i to ostatni dzwonek, by ściągnąć takiego gracza. Inaczej będziemy mogli mieć problemy z osiągnięciem naszego celu.



- Podczas poprzednich konferencji wspominałem, że nie możemy sobie pozwolić na błędy w polityce transferowej. Oczywiście, zgłaszają się do nas agenci z zawodnikami, ale albo oni nie pasują profilem do nas, albo jakościowo nie przystają do naszego klubu. W kwestii Aleksandara Prijovicia są obostrzenia natury kontraktowej, na razie nie może do nas trafić.



- Z Tomasem Pekhartem prowadzone są rozmowy i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć porozumienie. Może to też być jakiejś inne nazwisko, zobaczymy. Jesteśmy pod presją i to nie zawsze dobrze, jak klub jest zmuszony do wykonania transferu. Taka jest jednak rzeczywistość - musimy z nią stanąć twarz w twarz. Jest to moje pierwsze okno transferowe w tym klubie. Nie mogę zapominać, co jest moim głównym aspektem, jest to przygotowanie do jutrzejszego meczu i na tym się skupiam.