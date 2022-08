Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - PIAST FORTUNA: 1 1.96 X 3.45 2 4.35

Monster (L) Miłkowice - 10 minut temu, *.tpnet.pl Mój skład na mecz.

Tobiasz

Johansson ... Augustyniak ... Jędrzejczyk ... Mladenović

... Sokołowski ... Josue ...

Wszołek ... Kapustka ... Baku

Muci

Hiszpan - 13 minut temu, *.play-internet.pl Plus za odstawienie Hanny,Slisza,Picha i Rosołka. Jak ten skład nie da rady to już żaden. odpowiedz

AdamJ - 16 minut temu, *.chello.pl Brak Slisza sprawił, że jestem umiarkowanym optymistą. Proszę jeszcze o zmianę stylu gry na bardziej pragmatyczny i dostosowany do poziomu obecnego składu osobowego, zamiast dotychczasowego nieudolnego "prowadzenia gry". odpowiedz

. - 20 minut temu, *.plus.pl . rzuci ktoś linkiem że strumyka.. odpowiedz

Redi - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Od jakiegoś czasu Legia jest idealnym klubem na przełamanie,także dziś...oby nie.

To nie jest wina piłkarzy że grają w klubie w którym nie powinni nigdy grać!!! - 28 minut temu, *.virginm.net Nie pozdrawiam mioduski złodzieju.

PUSTY STADION!!!!! odpowiedz

SS-20 - 22 minuty temu, *.plus.pl @To nie jest wina piłkarzy że grają w klubie w którym nie powinni nigdy grać!!!: Pusty dzban. odpowiedz

