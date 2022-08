Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - PIAST FORTUNA:

WdW - 22 minuty temu, *.com.pl ładnie się mecz rozwinął z dziadowskiego początku do pełnej dominacji ,jednak zmiana słabszych piłkarzy na lepszych coś dała,no kto by się spodziewał odpowiedz

WdW - 33 minuty temu, *.com.pl piosenka "niepokonany Klub" w zaistniałej sytuacji jest co najmniej nie na miejscu odpowiedz

(L) - 47 minut temu, *.mm.pl I znowu nadzieja, i znowu nic... Gliwice autobus i nie wiemy co zrobić odpowiedz

TO NIE LEGIA NA BOISKU TO TWÓR MIODUSKIEGO I JEGO WIZJI, LEGIA JEST TYLKO NA TRYBUNACH... - 52 minuty temu, *.37.16 CHYBA JUŻ NIKOMU SIE NIECHCE OGLĄDAĆ TAKICH WIDOWISK SPORTOWYCH W WYKONANIU NASZEJ DRUŻYNY, MIODUSKI OKAZAŁ SIE OSZUSTEM WMAWIAJĄC NAM WSZYSTKIM ŻE ZA PIĘĆ LAT ZBUDUJE LEGIE NA LIGE MISTRZÓW ,5 LAT MINEŁO A LEGIA STAŁA SIE ŚREDNIAKIEM DO BICIA,TYLKO NAJWIERNIESI WIERZĄ JESZCZE CUD, ILE TO JESZCZE POTRFA, TO TAK JAK DYKTATORZY TRZYMAJĄ LAPY NAD SWOIMI KRAJAMI I MĘCZĄ SWOICH LUDZI.... odpowiedz

Sobal 74 - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Jak w klubie który podobno ma grac co roku w pucharach Niema ani jednego napastnika tego w Legii niebylo nigdy niszczą Nasz klub odpowiedz

wtf - 57 minut temu, *.chello.pl Czy oni trening strzelecki odbywają razem z rugbystami? odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Amatorki ciąg dalszy. Z przodu lej po bombie po napastniku... odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl W starym kinie Pana Mietka odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie usnąć na meczu Legii graniczy z cudem. odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.com.pl ale nas klepią odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.net.pl Ojoooo jojooooo

Do boju Legiooo

Loczek. Co????

Ty wiesz co....... odpowiedz

Ziggy1984 - 1 godzinę temu, *.mm.pl proszę bardzo link

http://strims.top/LegiaWarszawaPiastGliwice.php odpowiedz

Batman111 - 2 godziny temu, *.centertel.pl soccer-live , duży wybór transmisji odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.159.220 Podrzuci ktoś linkiem odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl widać że trener jest ogarnięty i nie wystawia na siłę tylko dla tego ze kogoś lubi albo mu sie podoba tak jak to buc Vukowic robił i tak jak Hiszpan poniżej napisał ,jak ten skład nie da rady to żaden nie da rady bo lepszego składu nie mamy odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k....e. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Monster (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mój skład na mecz.

Tobiasz

Johansson ... Augustyniak ... Jędrzejczyk ... Mladenović

... Sokołowski ... Josue ...

Wszołek ... Kapustka ... Baku

Muci

odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Plus za odstawienie Hanny,Slisza,Picha i Rosołka. Jak ten skład nie da rady to już żaden. odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Brak Slisza sprawił, że jestem umiarkowanym optymistą. Proszę jeszcze o zmianę stylu gry na bardziej pragmatyczny i dostosowany do poziomu obecnego składu osobowego, zamiast dotychczasowego nieudolnego "prowadzenia gry". odpowiedz

. - 3 godziny temu, *.plus.pl . rzuci ktoś linkiem że strumyka.. odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Od jakiegoś czasu Legia jest idealnym klubem na przełamanie,także dziś...oby nie.

odpowiedz

To nie jest wina piłkarzy że grają w klubie w którym nie powinni nigdy grać!!! - 3 godziny temu, *.virginm.net Nie pozdrawiam mioduski złodzieju.

PUSTY STADION!!!!! odpowiedz

SS-20 - 3 godziny temu, *.plus.pl @To nie jest wina piłkarzy że grają w klubie w którym nie powinni nigdy grać!!!: Pusty dzban. odpowiedz

