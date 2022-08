Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - PIAST FORTUNA:

VENTOR - 2 godziny temu, *.centertel.pl PIERWSZA POŁOWA DO D...PY I DO ZAPOMNIENIA.PIAST SŁABIUTKI.MECZ SIE ODBYŁ.TO TYLE odpowiedz

Ol - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie wzniecać się tym Mucim , on tylko strzela co 5 meczy odpowiedz

Rybasocho - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wystarczyło wystawić odpowiednich ludzi na właściwym miejscu a nie jakieś Hany Montany, pichy czy co gorsza paralityka Slisza czy ponadnapadziora Rosolka. Brawo Kosta. Wreszcie. Super zmiany super odwaga. Teraz jeszcze zakup kontrolowany kogoś do pomocy przy strzelaniu goli obok muciego i do Jerzy kogoś mądrego i jazda. A może tamtych 4 nieudaczników wymienić na jednego konkretną ? odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl ładnie się mecz rozwinął z dziadowskiego początku do pełnej dominacji ,jednak zmiana słabszych piłkarzy na lepszych coś dała,no kto by się spodziewał odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.com.pl piosenka "niepokonany Klub" w zaistniałej sytuacji jest co najmniej nie na miejscu odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.autocom.pl @WdW: a dlaczego tak uważasz? . waleczne miasto i waleczny klub i wszystko w tym temacie . Pozdrawiam !!! odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.mm.pl I znowu nadzieja, i znowu nic... Gliwice autobus i nie wiemy co zrobić odpowiedz

TO NIE LEGIA NA BOISKU TO TWÓR MIODUSKIEGO I JEGO WIZJI, LEGIA JEST TYLKO NA TRYBUNACH... - 3 godziny temu, *.37.16 CHYBA JUŻ NIKOMU SIE NIECHCE OGLĄDAĆ TAKICH WIDOWISK SPORTOWYCH W WYKONANIU NASZEJ DRUŻYNY, MIODUSKI OKAZAŁ SIE OSZUSTEM WMAWIAJĄC NAM WSZYSTKIM ŻE ZA PIĘĆ LAT ZBUDUJE LEGIE NA LIGE MISTRZÓW ,5 LAT MINEŁO A LEGIA STAŁA SIE ŚREDNIAKIEM DO BICIA,TYLKO NAJWIERNIESI WIERZĄ JESZCZE CUD, ILE TO JESZCZE POTRFA, TO TAK JAK DYKTATORZY TRZYMAJĄ LAPY NAD SWOIMI KRAJAMI I MĘCZĄ SWOICH LUDZI.... odpowiedz

Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak w klubie który podobno ma grac co roku w pucharach Niema ani jednego napastnika tego w Legii niebylo nigdy niszczą Nasz klub odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy oni trening strzelecki odbywają razem z rugbystami? odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.plus.pl Amatorki ciąg dalszy. Z przodu lej po bombie po napastniku... odpowiedz

Jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl W starym kinie Pana Mietka odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie usnąć na meczu Legii graniczy z cudem. odpowiedz

WdW - 4 godziny temu, *.com.pl ale nas klepią odpowiedz

Gocław - 4 godziny temu, *.net.pl Ojoooo jojooooo

Do boju Legiooo

Loczek. Co????

Ty wiesz co....... odpowiedz

Ziggy1984 - 4 godziny temu, *.mm.pl proszę bardzo link

http://strims.top/LegiaWarszawaPiastGliwice.php odpowiedz

Batman111 - 5 godzin temu, *.centertel.pl soccer-live , duży wybór transmisji odpowiedz

Marcin - 5 godzin temu, *.159.220 Podrzuci ktoś linkiem odpowiedz

WdW - 5 godzin temu, *.com.pl widać że trener jest ogarnięty i nie wystawia na siłę tylko dla tego ze kogoś lubi albo mu sie podoba tak jak to buc Vukowic robił i tak jak Hiszpan poniżej napisał ,jak ten skład nie da rady to żaden nie da rady bo lepszego składu nie mamy odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k....e. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Monster (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Mój skład na mecz.

Tobiasz

Johansson ... Augustyniak ... Jędrzejczyk ... Mladenović

... Sokołowski ... Josue ...

Wszołek ... Kapustka ... Baku

Muci

odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Plus za odstawienie Hanny,Slisza,Picha i Rosołka. Jak ten skład nie da rady to już żaden. odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Hiszpan: Powiem tak wczoraj odczułem satysfakcję patrząc jak łach Posrań męczy sie z islandczykami to zadość uczynienie za wyśmiewanie się z Legii w poprzednim sezonie tylko że ta Legia grała w fazie grupowej LE a ten łach może nawet nie wejść do tej fazy rozgrywek . Szeroka kadra zespołu jest ważna ale podstawą jest mentalność zespołu i motoryka !!! odpowiedz

AdamJ - 5 godzin temu, *.chello.pl Brak Slisza sprawił, że jestem umiarkowanym optymistą. Proszę jeszcze o zmianę stylu gry na bardziej pragmatyczny i dostosowany do poziomu obecnego składu osobowego, zamiast dotychczasowego nieudolnego "prowadzenia gry". odpowiedz

. - 6 godzin temu, *.plus.pl . rzuci ktoś linkiem że strumyka.. odpowiedz

Redi - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Od jakiegoś czasu Legia jest idealnym klubem na przełamanie,także dziś...oby nie.

odpowiedz

To nie jest wina piłkarzy że grają w klubie w którym nie powinni nigdy grać!!! - 6 godzin temu, *.virginm.net Nie pozdrawiam mioduski złodzieju.

PUSTY STADION!!!!! odpowiedz

SS-20 - 6 godzin temu, *.plus.pl @To nie jest wina piłkarzy że grają w klubie w którym nie powinni nigdy grać!!!: Pusty dzban. odpowiedz

