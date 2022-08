Konferencja pomeczowa

Runjaić: Widziałem pragnienie zwycięstwa

Piątek, 5 sierpnia 2022 r. 23:18 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jesteśmy zadowoleni, bo zagraliśmy dobry mecz przy świetnej atmosferze. Odnieśliśmy ważne zwycięstwo i zaliczyliśmy ważne trzy punkty. Lubię takie piątki jak ten. Chcę powiedzieć, że w tym tygodniu, przygotowując się do meczu widziałem w chłopakach pragnienie zwycięstwa. Miałem dobre przeczucie.



To nie było łatwe spotkanie. Poziom meczu był średni, szczególnie w pierwszej połowie. Piast był wymagającym rywalem, który był dość defensywnie ustawiony. W drugiej części szybko zdobyliśmy dwie bramki i to było pomocne dla drużyny. Zresztą jak zawsze w takich sytuacjach. Mieliśmy kontrolę i walkę naszych chłopaków do samego końca.







Graliśmy u siebie i chcieliśmy zrehabilitować się za porażkę w Krakowie. Tamto spotkanie miało różne oblicza. Jednak dzisiaj obrona była naprawdę solidna. A zmiany? Będziemy robić jeszcze wiele razy. Dziś, jestem szczęśliwy, bo "Mladen" zaliczył dobry występ. Johansson wrócił do gry i to też cieszy. Jędrzejczyk zagrał na nominalnej pozycji, ale można na nim polegać bez względu na powierzone zadania. Zwycięstwa budują zaufanie na przyszłość. To ważne.



Lindsey Rose zszedł w drugiej połowie, bo nie chciałem ryzykować jego zdrowia. Co prawda nie sądzę, żeby było to coś poważnego, ale to był dobry moment, żeby wszedł Rafał Augustyniak. Dzięki temu poczuł atmosferę, zespół na boisku. I cóż, zaprezentował się dobrze.



7 punktów w czterech meczach... Cóż, nigdy nie jestem zadowolony. Mam wizję całej gry i jeszcze przed nami sporo pracy. Na razie jesteśmy na drodze do sukcesu, która jest wyboista.