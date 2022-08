Fornalik: Dziwny paraliż

Waldemar Fornalik (trener Piasta): Przede wszystkim to był słaby mecz. Tak to trzeba ująć. Zabrakło pomysłu na grę w ofensywie. Nie umniejszając Legii, ale nie byliśmy dziś ekipą, która często tu grała jak równy z równym. To spotkanie nam nie wyszło. Mieliśmy tylko jedną akcję bramkową i to też powoduje, że mamy nad czym pracować. Musimy radykalnie zmienić styl gry. Czy wkrada się nerwowość? Nie można tego wykluczyć. W prostych sytuacjach zawodnicy podejmowali takie zachowania, że... Często zachowywali się lepiej. Natomiast był dziwny paraliż, dziwna dyspozycja.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

W(L)KP - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Był paraliż bo pierwszy raz zobaczyliśmy prawdziwy doping i pełne portki. I tak powinno być zawsze gdy ktoś przyjeżdża na Ł3! Wszyscy za dwa tygodnie na mecz z żabolami! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Typowe bla bla jak przegrywasz. Slaby mecz, rywal nic nie gral, my PROSTE BLEDY (klasyka kazdej wypowiedzi po porazce). Gdyby nie to to bysmy wygrali. Paraliz bral sie stad, ze Legia chciala a wam sie wydawalo ze jak wygrywaliscie tu nawet nie wychodzac z polowy po prezentach jak w ostatnim meczu to zawsze tak bedzie. Otoz nie. odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jesteście ciency od początku sezonu. mam nadzieję, że się za rok z wisełką spotkacie na zapleczu. odpowiedz

Kujawiak - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zabroniłeś im grać, tacy jak Tu zabijają football. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.