Baku: Liczą się zwycięstwa

- Dużo rozmawialiśmy w szatni. Byliśmy spokojni, że będziemy mieli swoje szanse i wykorzystaliśmy je. Jesteśmy szczęśliwi z powodu dobrze zagranej drugiej połowy i z tego, że wygraliśmy ważny mecz - powiedział po spotkaniu z Piastem Gliwice Makana Baku. - Nie jestem skupiony na golach czy asystach. Liczą się zwycięstwa. Myślę, że ten mecz pokazał, jaki potencjał drzemie w naszej drużynie. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. - Czuję, że drużyna się dziś odrodziła. Wszyscy chcieli dziś wygrać. Byliśmy spokojni, strzeliliśmy bramki. Chcemy to powtórzyć w następnym meczu. - Oczywiście, mogę grać wyżej, tak jak w drugiej połowie. Taki mam styl grania. Kiedy dostaję piłkę w stronę bramki, mogę pokazać swoje umiejętności. Dzisiaj było dobrze. Nie zagrałem mojego najlepszego meczu, ale wszystko przyjdzie krok po kroku.

koneser polskiej piłki klubowej - 38 minut temu, *.plus.pl najlepszy zawodnik na boisku, to jego nazwisko powinno być skandowane, a nie pasiastego Bartusia Kapusty odpowiedz

