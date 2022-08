Oceny legionistów za mecz z Piastem

Najwyższą ocenę za piątkowy mecz z Piastem Gliwice otrzymał Filip Mladenović. Występ Serba oceniliście na 4,8 w skali 1-6. Bardzo wysokie oceny otrzymali także Muci, Baku i Tobiasz. Najniższe noty uzyskali zmiennicy. W sumie oceniało 1065 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7. Mladenović 4,8 Muci 4,6 Baku 4,5 Tobiasz 4,3 Jędrzejczyk 4,0 Charatin 3,9 Augustyniak 3,9 Kapustka 3,8 Johansson 3,7 Josue 3,6 Wszołek 3,4 Rose 3,2 Yuri Ribeiro 3,0 Sokołowski 3,0 Pich 2,9 Rosołek 2,8

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Januszek - 22 minuty temu, *.chello.pl Rosolek zgarnia wszystko jak leci :) odpowiedz

Darek - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Ogólnie mecz mizerny był.W pierwszej połowie nawet jednego celnego strzału.Troche wysokie te noty jak za w miarę poprawną jedną połowę. Pierwsza czwórka ok. Chociaż Tobiasz nie miał nic do roboty.

Zmiennicy najsłabsi tu się zgodzę.Nie wnieśli nic do drużyny.Aż dziwne, że dostali tak wysokie noty. odpowiedz

Piotrek Ochota - 53 minuty temu, *.gov.pl Rose to chyba sam na siebie głosował, skoro ma powyżej 3. odpowiedz

AAA - 55 minut temu, *.play-internet.pl Rosołek znów " najlepszy" odpowiedz

Pan Jerzy - 1 godzinę temu, *.plus.pl Poproszę o szczegółowy harmonogram prac pierwszego zespołu w tym tygodniu odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pan Jerzy:

11:00 pobudka w apartamencie

11:01 przeglądanie Instagrama

12:00 koniec przeglądania Insta i kupka

12:30 śniadanie

14:00 45 min siatkonogi w dwójkach na jedynym boisku

15:00 koniec treningu i rozejście się po galeriach handlowych

16:00 oglądanie torebek od Victoria Secret z latte w dłoni

18:00 cały klub gra w papier kamień nożyce - przegrany udziela wywiadu, a reszta wolne

18:30 pechowiec udziela wywiadu, padają słowa typu ""

odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pan Jerzy:



Padają słowa typu "musimy się skupić na..., potrzeba czasu, to jest Legia Warszawa ku....a i trzeba zasuwać"

Następnego dnia powtórz, w dniu meczu wolne od rana do ok. 2godz. przed meczem odpowiedz

Johny - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze: chcesz być śmieszny czy tylko pokazać żeś głupi? odpowiedz

Dom_Rembsky - 1 godzinę temu, *.chello.pl Włodar za nisko... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.