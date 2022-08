III liga: Legia II Warszawa 1-1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Sobota, 6 sierpnia 2022 r. 13:55 Mishka, źródło: Legionisci.com

W 1. meczu III ligi Legia II Warszawa zremisowała w LTC z Pogonią Grodzisk Maz. 1-1. Do przerwy bramki nie padły. 12 sierpnia o godzinie 17:00 legioniści zagrają na wyjeździe z Pelikanem Łowicz.



Fotoreportaż z meczu - 30 zdjęć Woytka







W 9. minucie po błędzie legionistów w środku pola z szybką akcją wychodził Michał Strzałkowski. Na szczęście został uprzedzony i Pogoń wykonywała jedynie rzut rożny. Chwilę później w sytuacji sam na sam znalazł się Jakub Kisiel, jednak był na pozycji spalonej. W 15. minucie po rzucie rożnym niecelnie uderzał Jean Franco. W odpowiedzi popędził lewą stroną Patryk Konik, jednak nie zdołał dośrodkować i stworzyć zagrożenia pod bramką Mateusza Małeckiego. W 26. minucie uderzenia z dystansu próbował Filip Laskowski. Piłka jeszcze trafiła w jednego z zawodników i mogła zmylić bramkarza, ale ten zdołał sobie poradzić. W 33. minucie mocnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Jakub Kołaczek - Miszta wypiąstkował piłkę przed siebie. Kilka minut później kolejną okazję mieli legioniści, ale dośrodkowanie z lewej strony nie trafiło do żadnego z zawodników stołecznego zespołu. Jeszcze po rzucie rożnym niezłym uderzeniem popisał się Igor Strzałek, jednak piłka przeleciała nad poprzeczką. W 40. minucie doskonałą sytuację zmarnował Kacper Skibicki, który trafił tylko w boczną siatkę. W 45. minucie legioniści zdobyli bramkę, jednak sędzia bez wahania wskazał na spalonego.



W 56. minucie dobrą sytuację mieli goście, ale dobrze spisali się obrońcy oraz Cezary Miszta. Chwilę później powinno być 0-1. Głową z bliskiej odległości uderzał jeden z zawodników Pogoni, ale i tym razem skuteczną interwencją wykazał się golkiper Legii. W 59. minucie gospodarze zdobyli pierwszą bramkę. Po akcji prawą stroną z ostrego kąta do siatki trafił Igor Korczakowski. Kolejne minuty nie przyniosły zbyt wielu ciekawych sytuacji. Dopiero w 79. minucie zobaczyliśmy niezły strzał Jordana Majchrzaka z ostrego kąta. W 83. minucie po błędzie defensywy do wyrównania doprowadził Jean Franco. Chwilę później na 1-2 mógł strzelić Michał Wrzesiński, jednak piłka po bardzo mocnym uderzeniu przeleciała minimalnie ponad poprzeczką. W 89. minucie na mocno nasiąkniętej wodą murawie bramkarza próbował zaskoczyć Korczakowski, ale udało się wywalczyć jedynie rzut rożny. W doliczonym czasie gry Legia mogła wywalczyć zwycięstwo, ale piłka trafiła tylko w boczną siatkę.



III liga: Legia II Warszawa 1-1 (0-0) Pogoń Grodzisk Mazowiecki

1-0 59' Igor Korczakowski

1-1 83' Jean Franco



Legia II: 1. Cezary Miszta – 6. Jakub Kisiel (51' Michał Gładysz), 18. Karol Noiszewski, 7. Julien Tadrowski – 23. Kacper Skibicki (Nikodem Niski), 14. Filip Laskowski, 19. Jurgen Celhaka, 8. Filip Rejczyk (46' 5. Igor Korczakowski), 16. Patryk Konik – 21. Igor Strzałek (60' 17. Jakub Jędrasik), 9. Wiktor Kamiński (60' 20. Jordan Majchrzak)



Pogoń: 12. Mateusz Małecki - 2. Jakub Wyszkowski (60' 11. Michał Sacharuk), 21. Kacper Łoś, 17. Kacper Szczudliński, 27. Bartosz Widejko (Kacper Imiołek), 4. Adrian Karasek, 6. Jakub Kołaczek, 24. Kacper Gzieło (68' Dawid Keller), 10. Damian Jaroń (68' Michał Wrzesiński), 17. Michał Strzałkowski, 9. Jean Franco



żółte kartki: Laskowski - Łoś