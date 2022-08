Żeglarstwo

Historyczny jacht Legia przejdzie remont w Gdyni

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r. 09:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fundacja Józefa Szaniawskiego, prowadząca Muzeum Zimnej Wojny im. gen. Ryszarda Kuklińskiego i jego Izbę Pamięci w Warszawie, organizuje zbiórkę środków na remont jachtu "Legia". To jacht zbudowany w 1968 roku w Gdańskiej Stoczni Jachtowej Stogi dla sekcji żeglarskiej Legii Warszawa.

Był to zresztą drugi w historii legijnej sekcji jacht dalekomorski, który legionistom służył dość krótko, z powodu rozwiązania legijnej sekcji żeglarskiej.



W latach siedemdziesiątych na jego pokładzie pływał Ryszard Kukliński, oficer Wojska Polskiego, który przekazał Amerykanom 35 tys. stron tajnych dokumentów Układu Warszawskiego.



W klubowej księdze wydanej na 100-lecie czytamy: "W 1968 r. sekcja kupiła drugi jacht dalekomorski - s/y 'Legia'. TO właśnie tą jednostką pływał później i realizował zadania wywiadowcze płk Ryszard Kukliński (miłośnik żeglarstwa, który prywatną łódź cumował w przystani klubowej już w 1956 r.). Wtedy jacht nie należał już jednak do Legii. W 1969 r. z powodów finansowych zarząd klubu podjął decyzję o rozwiązaniu sekcji żeglarskiej. Sprzęt przekazano Oficerskiej Szkole Łączności do reaktywowanego WKS Zegrze, część oficerów, w tym Kukliński, założyła jednak własny klub Atol (dziś należący do Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica w Gdyni), który przejął obie jednostki morskie (...)".



Zbudowany 54 lata temu jacht Legia to czternastometrowy kecz o kadłubie balastowym, konstrukcji drewnianej, o wręgach giętych klejonych i poszyciu ułożonym na styk, posiada ożaglowanie o powierzchni 80 m2. Jednostka ta, jedna z trzech typu WER, skonstruowana przez inż. Kazimierz Wyka oraz Edmund Rejewski. Bliźniaczy "Centaur" w październiku 1976 r. uległ uszkodzeniu podczas sztormu koło Władysławowa. Trzeci z jachtów typu WER - "Sonda" - w połowie lat osiemdziesiątych został sprzedany za granicę.



Po ewakuacji Kuklińskiego w 1981 roku jacht s/y "Legia" został przejęty przez Jacht Klubu Morskiego, który używał go do szkolenia załóg. We wrześniu 2010 roku jednostka wraz jachtem s/y "Kapitan" brała udział w rejsie upamiętniającym ucieczkę polskiego okrętu podwodnego ORP "Orzeł" z internowania w porcie w Tallinie do Wielkiej Brytanii w 1939 r. W 2012 r. jacht dwukrotnie przepłynął Kanał Bałtycko-Białomorski (Rosja). Na sezon zimowy zaplanowany jest remont "Legii", o którego wsparcie finansowe zwraca się Muzeum Zimnej Wojny im. gen. Kuklińskiego i prowadząca je Fundacja Józefa Szaniawskiego. "Kadłub jachtu Legia wymaga natychmiastowej naprawy. Remont jest niezbędny" - powiedział PAP kpt. Czesław Różański, opiekun jednostki.



Po zakończeniu remontu jacht "Legia" będzie pływał w rejsach edukacyjnych organizowanych przez muzeum Zimnej Wojny.





Zdjęcia jachtu Legia zamieszczone w księdze na 100-lecie Legii