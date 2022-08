Dłuższa przerwa Blaza Kramera

Czwartek, 4 sierpnia 2022 r. 12:15 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Po przeprowadzeniu konsultacji chirurgicznych, Blaž Kramer został zakwalifikowany na zabieg chirurgiczny, który prawdopodobnie odbędzie się w piątek. Piłkarz powinien wrócić do treningów z zespołem za około półtora miesiąca - poinformowała Legia Warszawa.







- Nie jestem lekarzem, wiec będę bazował na opinii medyka. Przyczyną są komplikacje zabiegu z poprzedniego klubu. Mamy nadzieję, że ta operacja wyleczy go całkowicie - powiedział Kosta Runjaić.



25-letni Słoweniec trafił do Legii pod koniec maja. Na początku czerwca przebywał na zgrupowaniu reprezentacji, ale nie zagrał tam z powodu urazu. Od 22 czerwca w Austrii rozpoczął przygotowania do sezonu z Legią i z jego zdrowiem wszystko było w porządku - wystąpił w 2 sparingach. Po powrocie do Polski zagrał jeszcze w towarzyskich meczach z Motorem Lublin i Zorią Ługańsk, a następnie wypadł z treningów z powodu urazu i nie zdążył jeszcze zadebiutować w oficjalnym meczu. Ostatnio jego powrót do zajęć był przekładany kilka razy.