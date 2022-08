Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Czwartek, 4 sierpnia 2022 r. 14:45 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi odnieśli zwycięstwo 4-0 w meczu towarzyskim z V-ligowym LKS Chlebnia. Oba zespoły korzystały z całego szerokiego składu. Zespół U16 wygrał 4-0 z Pogonią Kraków 2005/6. Legia U15 uległa 0-2 Varsovii U16. Zespół U14 po zaciętym meczu pełnym okazji z obu stron zremisował 1-1 z AP Podlasie Biała Podlaska U15 ('08 i mł.). Trzy najmłodsze drużyny Akademii pojechały do Szczecina na mecze rówieśnikami z Pogoni U10-U12, staczając wyrównane pojedynki z silnymi rywalami.



Legia U17 (2006 i młodsi) 4-0 (3-0) LKS Chlebnia (seniorzy, V liga)

Gole:

1-0 16 min. Tomasz Rojkowski b.a. (po przechwycie)

2-0 18 min. Mateusz Konopka (as. Antoni Majchrowski)

3-0 37 min. Jakub Adkonis (as. Tomasz Rojkowski, po przechwycie)

4-0 61 min. Przemysław Mizera (as. Karol Kosiorek)



Strzały - I połowa: Legia 5 (5) - Chlebnia 13 (7).

Strzały - II połowa: Legia 8 (4) - Chlebnia 7 (2)



Legia - I połowa: Hubert Nowak - gracz testowany, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07], Igor Skrobała - Maciej Saletra, Jakub Adkonis [07], Mateusz Konopka - Antoni Majchrowski, Tomasz Rojkowski, Cyprian Pchełka

Legia - II połowa: Aleksander Mickielewicz - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Dawid Rudnicki, Oliwier Olewiński - Roman Żuk, Aleksander Iwańczyk [07], Igor Busz [07] - gracz testowany, Przemysław Mizera, Antoni Klukowski [07]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U16 4-0 (2-0) Pogoń Kraków 05/6

Gole:

1-0 41 min. Franciszek Pollok (as. Jan Leszczyński)

2-0 44 min. Jakub Zbróg (as. Kuba Solecki)

3-0 62 min. Aleks Płoszka (as. Franciszek Pollok)

4-0 67 min. Stanisław Gieroba (as. Adrian Gilant)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski (46' Szymon Chojecki), Franciszek Pollok (60' Pascal Mozie [08]), Jakub Błażejczyk (46' Maksymilian Michałowski) - Jan Leszczyński (60' Alex Cetnar), Mateusz Lauryn [08], Kuba Solecki (46' Bartosz Czarkowski [08]) - Jakub Zbróg (46' Max Pawłowski), Stanisław Gieroba, Aleks Płoszka (60' Adrian Gilant)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U15 0-2 Varsovia U16 ('07)

Gole:

0-1 33 min. Jacek Strzegocki

0-2 67 min. Jacek Strzegocki (as. Mikołaj Kawczyński)



Strzały (celne): Legia 5 (1) - 18 (10)



Legia: Antoni Błocki (41' Jan Bienduga) - Jakub Oremczuk (41' Kacper Borowiec), Maksymilian Dołowy (41' Marceli Żek), Igor Mirowski (41' Patryk Mackiewicz), Jan Musiejak (57' Igor Mirowski) - Marcel Kiełbasiński (41' Antoni Sobolewski), Daniel Foks (63' Maksymilian Dołowy), Mikołaj Jasiński (41' Jakub Sito) - Juliusz Rafalski (63' Jakub Oremczuk, 74' Daniel Foks), Daniel Wyrozumski (57' Mikołaj Jasiński), Bartosz Lesiuk (41' Piotr Bzducha)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legia U14 '09 1-1 (1-1) k. 4-2 AP Podlasie Biała Podlaska U15

Gole:

0-1 8 min. M. Grochowski

1-1 17 min. Mateusz Strzelecki (as. Norbert Merchel)



Strzały (celne) - I połowa: Legia 4 (2) - Podlasie 9 (5)

Strzały (celne) - I połowa: Legia 7 (5) - Podlasie 6 (2)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Jan Rodak, Ksawery Kopeć, gr. testowany, Jakub Juszczak, Bartosz Korżyński, gr. testowany, Norbert Merchel, gr. testowany, Mateusz Strzelecki, Aleksander Marciniak, Wojciech Paczosa, Kazimierz Szydło, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Piotr Bartnicki, gr. testowany, gr. testowany, Fabian Mazur, Piotr Kaniewski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Pogoń Szczecin 11 - Legia U12



Legia: Antoni Pawłowski - Fryderyk Paprocki, Stanisław Sałek, Filip Komorowski, Aleksander Dąbrowski, Nicodeme Chodkowski, Stefan Podgórski, Filip Wancerz, Tomasz Stefański, Cyprian Lipiński, Bartosz Gawryś, Wojciech Łygan, Szymon Wlazło

Trener: Mateusz Majewski



Pogoń Szczecin 12 - Legia U11



Legia: Aleksander Kurowski, Aleksander Obidziński, Seweryn Orzechowski, Nico Martino, Ignacy Silski, Dawid Ruciński, Karol Michalski, Stanisław Dobrowolski, Antonio Gralewicz-Mendez, gracze testowani

Trener: Michał Konieczny



Pogoń Szczecin 13 - Legia U10