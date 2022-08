Fornalik: Zaprezentujemy się zupełnie inaczej niż z Zagłębiem

Czwartek, 4 sierpnia 2022 r. 18:25 źródło: Piast Gliwice

- Mecz z Zagłębiem nam po prostu nie wyszedł i tu nie ma co owijać w bawełnę, chociaż pomimo nie najlepszej gry, mieliśmy swoje sytuacje, aby zdobyć bramkę. Na pewno będą korekty w składzie. To jest nieuniknione. Na treningach widzę zaangażowanie i jestem przekonany, że zaprezentujemy się zupełnie inaczej niż z Zagłębiem Lubin - zapowiada trener Piasta Gliwice, Waldemar Fornalik.







- Obserwujemy Legię i wiemy o zmianach, a taka nastąpiła na stanowisku trenera. Jest nowy szkoleniowiec Kosta Runjaić, który chce zaszczepić swoją wizję gry. Wygląda to podobnie, jak gra Pogoni Szczecin za jego kadencji. Widać też jakość tego zespołu i to, że coraz lepiej się czuje w tym systemie.



- Bardzo cieszymy się z transferu Jorge Felixa. Oczywiście, to nie jest tak, że teraz od razu wejdzie do gry, bo wiemy, że ostatnio był jedynie w treningu indywidualnym. Co do jego osoby, to po odejściu z Piasta trafił do naprawdę mocnej drużyny, która grała w europejskich pucharach, więc siłą rzeczy nie grywał tak często, jak można się było tego spodziewać. Natomiast liczę na to, że to będzie ten Jorge, którego pamiętamy z jego ostatniego pobytu w Gliwicach. Liczymy, że da nam nie tylko bramki, ale da nam przede wszystkim jakość w rozegraniu i akcjach ofensywnych, czyli to z czego go doskonale znamy. Jego występ w meczu z Legią jest raczej wykluczony, ale liczę, że z treningu na trening i z dnia na dzień będzie się zbliżał do gry. To jest interes zarówno zawodnika, jak i nasz. Piłkarz dostaje zielone światło, kiedy jest odpowiednio przygotowany, a to czy w kolejnych meczach zagra pięć, 45 czy 90 minut, to już będzie zależeć od jego dyspozycji.