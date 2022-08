Igor Korczakowski podpisał kontrakt z Legią

Igor Korczakowski podpisał umowę z Legią Warszawa. 23-letni pomocnik związał się z klubem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. Dołączy do drużyny rezerw "Wojskowych". Igor Korczakowski urodził się 26 września 1998 roku. Występuje na pozycji środkowego pomocnika. Mierzy 186 centymetrów, waży 79 kilogramów. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w Kosie Konstancin. Później przez kilka lat szkolił się w Legii Warszawa. Występował również w UMKS Piaseczno, MKS Polonii Warszawa, MKS Piaseczno, Motorze Lublin, Górniku Łęczna, a w ostatnim sezonie w Pilicy Białobrzegi. Zawodnik rozegrał w poprzednim sezonie III ligi 20 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty.

Janusz - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Super wiadomość, mało z krzesła nie spadłem!!! Jego nam brakowało!!! odpowiedz

Reader - 48 minut temu, *.chello.pl @Janusz:

w zeszłym sezonie - ciężkie boje z Pilicą Białobrzegi odpowiedz

