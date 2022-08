Tobiasz z nowym kontraktem

Czwartek, 4 sierpnia 2022 r. 20:15 źródło: Legia Warszawa

Kacper Tobiasz podpisał nowy kontrakt ze stołecznym klubem obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku. Poprzednia umowa obowiązywała do 30 czerwca 2023 roku.







- Nowy kontrakt i gra w Legii są dla mnie ogromnym zaszczytem. Cieszę się, że jestem w tym miejscu. Gra z numerem "1" w Legii Warszawa to od zawsze było moje marzenie. Traktuję to jako motywację do zdobywania kolejnego doświadczenia i stawania się coraz lepszym bramkarzem - powiedział Kacper Tobiasz.







- Kacper Tobiasz rzetelnie zasłużył sobie na przedłużenie kontraktu. Wśród bramkarzy mamy wysoki poziom rywalizacji. Kto ją wygra, będzie reprezentował poziom Legii Warszawa. Ta pozycja jest obecnie bardzo dobrze zabezpieczona - mówi dyrektor sportowy Jacek Zieliński.