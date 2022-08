Terminarz Legia Ladies w III lidze

Legia Ladies wygrały barażowe spotkanie i wywalczyły awans do III ligi. Rozgrywki rozpoczną już w najbliższy weekend, wyjazdowym spotkaniem z zespołem Zły Warszawa. III liga kobiet, grupa I 27-28.08. - 1. kolejka - Zły Warszawa - Legia Ladies 03-04.09. - 2. kolejka - Legia Warszawa - WAP Warszawa 10-11.09. - 3. kolejka - Polonia Warszawa - Legia Ladies 17-18.09. - 4. kolejka - Legia Ladies - Włókniarz Konstantynów Łódzki 24-25.09. - 5. kolejka - Królewscy Płock - Legia Ladies 01-02.10. - 6. kolejka - Legia Ladies - Zamłynie Radom 08-09.10. - 7. kolejka - Ekosport Białystok - Legia Ladies 15-16.10. - 8. kolejka - Legia Ladies - MUKS Tomaszów Mazowiecki 22-23.10. - 9. kolejka - Zawisza Rzgów - Legia Ladies 29-30.10. - 10. kolejka - Legia Ladies - Forty Piątnica 05-06.11. - 11. kolejka - Stomilanki II Olsztyn - Legia Ladies

