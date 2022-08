Maciejewski, Tardowski i Laskowski zawodnikami Legii II

Legia Warszawa pozyskała trzech zawodników do trzecioligowych rezerw. Pierwszym z nich jest Filip Laskowski , który już w rundzie wiosennej reprezentował barwy Legii podczas wypożyczenia z Podbeskidzia Bielsko-Biała. 21-letni pomocnik związał się z Klubem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. Drużynę wzmocnił także Rafał Maciejewski , który w ubiegłym sezonie wystąpił w 21 ligowych meczach drugoligowej Stali Rzeszów. Trzecim wzmocnieniem ma być Julien Tadrowski . 29-letni środkowy obrońca związał się z Legią roczną umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. Tadrowski ma za sobą debiut w Ekstraklasie w barwach Pogoni Szczecin. Na zapleczu ekstraklasy rozegrał, a na poziomie II ligi 25 meczów. Pierwszy ligowy mecz w sezonie 2022/23 Legia II Warszawa rozegra już w najbliższą sobotę o godzinie 12 w Legia Training Center, rywalem Wojskowych będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

