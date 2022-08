Muci: Ważna wygrana na własnym stadionie

Sobota, 6 sierpnia 2022 r. 00:38 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Od początku sezonu próbowałem zrobić wszystko, żeby pomóc drużynie we wszystkich meczach. Ta wygrana była bardzo ważna, bo na własnym stadionie zachowaliśmy czyste konto. Z każdym kolejnym meczem będziemy grać lepiej - powiedział po spotkaniu z Piastem Gliwice Ernest Muci.



- Czułem się dziś dobrze. Mogę grać na każdej ofensywnej pozycji. Wszyscy w drużynie są na tyle elastyczni, że wiedzą jak grać na poszczególnych pozycjach i mogą się dopasować. Myślę że naturalnym jest dla mnie granie z Kapustką i Josue. Dobrze nam się razem gra.



- Rywale byli nisko ustawieni w defensywie. Wszystkie mecze przeciwko Legii tak wyglądają. Trenerzy przeciwników wiedzą, że muszą się bronić. Na początku drugiej połowy mieliśmy swoje szanse i strzeliliśmy bramki. Silne drużyny tak robią, że kiedy mają okazje, zdobywają gole. My trafiliśmy dziś do bramki dwa razy i wygraliśmy mecz.