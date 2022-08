Droższe bilety na mecz z Górnikiem. Dziś promocja

Frekwencyjna promocja Jeśli na danym meczu liczba kibiców przekroczy wymienione wartości, wówczas na kolejne spotkanie domowe ceny zostaną obniżone według poniższego zestawienia: - 15 tys. osób w trakcie meczu to 15% taniej przez 24 godziny; - 17 tys. osób w trakcie meczu to 20% taniej przez 24 godziny; - 20 tys. osób w trakcie meczu to 25% taniej przez 24 godziny; - 22 tys. osób w trakcie meczu to 30% taniej przez 24 godziny; - 25 tys. osób w trakcie meczu to 35% taniej przez 24 godziny.

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na kolejny domowy mecz Legii Warszawa. Spotkanie z Górnikiem Zabrze odbędzie się w piątek, 19 sierpnia o godzinie 20:30. Zgodnie z zapowiedziami klubu przez pierwsze 24 godziny wejściówki można kupować z 20% zniżką, która wynika z wysokiej frekwencji na ostatnim meczu przy Łazienkowskiej 3 - mecz z Piastem z trybun obejrzało 19 045 fanów. Mecz z zabrzanami został zaliczony do najwyższej kategorii cenowej (A), a więc standardowy bilet na Żyletę kosztuje 45 zł, a nie 30 zł jak na pierwsze dwa mecze w sezonie (z Zagłębiem i Piastem). Po rabacie cena wynosi 36 zł, ale obowiązuje tylko do końca dzisiejszego dnia! KUP BILET NA MECZ LEGIA - GÓRNIK Cennik biletów na mecze Legii w sezonie 2022/23 Legia - Górnik - KATEGORIA A

Paweł - 5 sekund temu, *.orange.pl Ciągle narzekanie, wielu z krytyków właśnie wyda 2 x więcej na wyjscie w sobotę i piątek. Moim zdaniem dobra oferta i ciekawe incjatywy. Uwazam że 50 zł jest normalna cena aby pójść na mecz i zapłacić kwotę taka raz na dwa tygodnie. Dla krytykujących kup karnet mi w tym roku wyszedł na ZYLETE dla mnie i na syna 560 zł i to naprawdę jet bardzo atrakcyjna.cena. odpowiedz

Luk - 36 minut temu, *.timplus.net Mimo iż darowałem sobie w tym sezonie mecze domowe, w sumie gwoździem do trumny dzięki, któremu nie kupiłem karnetu był pomysł w jakim w tym sezonie je sprzedawano to promocja zależna od frekwencji z poprzedniego meczu jest w mojej opinii strzałem w 10. Fakt, że najpierw musieli strzelić sobie w kolano i sprzedaż karnetów mocno kulała, ale wybrnięcie z sytuacji im się udało. Tylko ciekawi mnie kto dobiera kategorie cenowe i na jakich zasadach, wie ktoś może? odpowiedz

L - 50 minut temu, *.aster.pl Typowe dzialanie. Zrobili ze zwyklego meczu 1 kategorie i bohatersko promocja przez 24h :DDDDDDDDDDD odpowiedz

Krys - 1 godzinę temu, *.waw.pl Bilety zakupione, dla narzekających jakby były za 5 PLN to i tak za drogo???? odpowiedz

L - 49 minut temu, *.aster.pl @Krys: chlopie, ale sa po 45 i 75 zl. Na mecz z Gornikiem. Najwyzsza kategorie cenowa ci dali na ligowy mecz z Gornikiem a ty uszami klaszczesz. odpowiedz

Krys - 29 minut temu, *.waw.pl @L: To ile musisz dostać % promocji, abyś pojawił się na meczu 90-100%??? odpowiedz

Maciej - 2 godziny temu, *.229.114 Uważam ze do kategoria A powinno się wliczać tylko Lecha, Raków, Pogoń i Lechię



Kategoria B Górnik Widzew Piast Jagiellonia



Reszta to C odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Maciej: to zależy czy przyjmiesz kryteria kibicowskie czy sportowe. Bo taka amica to na dziś C ;) odpowiedz

Michu - 2 godziny temu, *.com.pl @Maciej: Lechia? Predzej Widzew bym dal odpowiedz

(L) - 10 minut temu, *.centertel.pl @Maciej: rakow pogon lechie do A ??



Kategoria A lech widzew gornik odpowiedz

Koko123 - 3 godziny temu, *.10.77 Ale w czym masz problem? Najlepiej wszystko skrytykować moim zdaniem dobry pomysł. odpowiedz

L - 48 minut temu, *.aster.pl @Koko123: dobry pomysl ze taki mecz zostal zaliczony do najdrozszej kategorii zeby teraz bohatersko obnizyc cene o 20% ? XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Mioduski odlecial - 4 godziny temu, *.autocom.pl Czy sie smiac czy plakac . odpowiedz

t - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Mioduski odlecial:

Pewnie i tak nie miałeś zamiaru iść ale ponarzekać trzeba..



odpowiedz

Silvio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mioduski odlecial: nie bądź pi...a i przestań narzekać. odpowiedz

