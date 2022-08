Droższe bilety na mecz z Górnikiem. Promocyjne ceny przez tydzień

Frekwencyjna promocja Jeśli na danym meczu liczba kibiców przekroczy wymienione wartości, wówczas na kolejne spotkanie domowe ceny zostaną obniżone według poniższego zestawienia: - 15 tys. osób w trakcie meczu to 15% taniej przez 24 godziny; - 17 tys. osób w trakcie meczu to 20% taniej przez 24 godziny; - 20 tys. osób w trakcie meczu to 25% taniej przez 24 godziny; - 22 tys. osób w trakcie meczu to 30% taniej przez 24 godziny; - 25 tys. osób w trakcie meczu to 35% taniej przez 24 godziny.

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na kolejny domowy mecz Legii Warszawa. Spotkanie z Górnikiem Zabrze odbędzie się w piątek, 19 sierpnia o godzinie 20:30. Zgodnie z zapowiedziami klubu przez pierwsze 24 godziny wejściówki można kupować z 20% zniżką, która wynika z wysokiej frekwencji na ostatnim meczu przy Łazienkowskiej 3 - mecz z Piastem z trybun obejrzało 19 045 fanów. Mecz z zabrzanami został zaliczony do najwyższej kategorii cenowej (A), a więc standardowy bilet na Żyletę kosztuje 45 zł, a nie 30 zł jak na pierwsze dwa mecze w sezonie (z Zagłębiem i Piastem). Po rabacie cena wynosi 36 zł, ale obowiązuje tylko do końca dzisiejszego dnia! AKTUALIZACJA niedziela, 21:55 - Promocja została przedłużona do końca przyszłego tygodnia! KUP BILET NA MECZ LEGIA - GÓRNIK Cennik biletów na mecze Legii w sezonie 2022/23 Legia - Górnik - KATEGORIA A

olew - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Są wpisy, które obniżkę cen biletów - uznają za idiotyzm i oszustwo. To mnie upewnia w traktowaniu internetu jako "wiersza idioty odbitego na powielaczu ". odpowiedz

Felo - 7 godzin temu, *.telkab.pl Idiotyzm odpowiedz

Sen o - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Z Piastem było super prawie 20k ludzi. Może trochę pomogła rocznica PW. Przyjemniej się ogląda gdy kibiców prawie full i to w wakacje. Cóż nam pozostaje? liga oby jeszcze piłkarzom chciało się biegać. Wczoraj bramki Super. odpowiedz

Kmita - 13 godzin temu, *.orange.pl Laguna wchodzi za darmo, Łapówka ma dożywotni zakaz. odpowiedz

zduneq - 13 godzin temu, *.inetia.pl koledzy, nie było mnie na meczu kilka lat.jak z miejscami na żylecie?po staremu czyli stoję gdzie chcę, czy coś się zmieniło w tym temacie? odpowiedz

M - 13 godzin temu, *.chello.pl @zduneq: Po staremu... odpowiedz

Piklopkiu - 8 godzin temu, *.centertel.pl @zduneq: mordo nie ma juz żylety nie te czasy .. rzeczywiście nie było Cie kilka lat… odpowiedz

zduneq - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @M:

@Piklopkiu



dzięki za odpowiedź.Pod gniazdo się nie wybieram



do zobaczenia na Ł3! odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 14 godzin temu, *.plus.pl a ja tam uważam, że 1 kategoria powinna być na Lecha, Widzew i... Górnik. Kibicowsko to dobre ekipy. Mimo wszystko klub poleciał w chvja, bo nikt się nie spodziewał 1 kategorii na mecz z Górnikiem - to powinno się ogłosić o wiele wcześniej... odpowiedz

SŁAWEK(L) - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @koneser polskiej piłki klubowej: W tym dobrej inicjatywie klubu minusem jest to, że już

następnego dnia jest ta promocja (i to w weekend) na 1 dzień. Moim zdaniem powinna być np. 48godz. od poniedziałku. Co do zaliczenia Górnika do 1 kat. będą różne zdania. odpowiedz

Paweł - 14 godzin temu, *.orange.pl Ciągle narzekanie, wielu z krytyków właśnie wyda 2 x więcej na wyjscie w sobotę i piątek. Moim zdaniem dobra oferta i ciekawe incjatywy. Uwazam że 50 zł jest normalna cena aby pójść na mecz i zapłacić kwotę taka raz na dwa tygodnie. Dla krytykujących kup karnet mi w tym roku wyszedł na ZYLETE dla mnie i na syna 560 zł i to naprawdę jet bardzo atrakcyjna.cena. odpowiedz

Luk - 15 godzin temu, *.timplus.net Mimo iż darowałem sobie w tym sezonie mecze domowe, w sumie gwoździem do trumny dzięki, któremu nie kupiłem karnetu był pomysł w jakim w tym sezonie je sprzedawano to promocja zależna od frekwencji z poprzedniego meczu jest w mojej opinii strzałem w 10. Fakt, że najpierw musieli strzelić sobie w kolano i sprzedaż karnetów mocno kulała, ale wybrnięcie z sytuacji im się udało. Tylko ciekawi mnie kto dobiera kategorie cenowe i na jakich zasadach, wie ktoś może? odpowiedz

L - 15 godzin temu, *.aster.pl Typowe dzialanie. Zrobili ze zwyklego meczu 1 kategorie i bohatersko promocja przez 24h :DDDDDDDDDDD odpowiedz

Krys - 16 godzin temu, *.waw.pl Bilety zakupione, dla narzekających jakby były za 5 PLN to i tak za drogo???? odpowiedz

L - 15 godzin temu, *.aster.pl @Krys: chlopie, ale sa po 45 i 75 zl. Na mecz z Gornikiem. Najwyzsza kategorie cenowa ci dali na ligowy mecz z Gornikiem a ty uszami klaszczesz. odpowiedz

Krys - 15 godzin temu, *.waw.pl @L: To ile musisz dostać % promocji, abyś pojawił się na meczu 90-100%??? odpowiedz

Andrzej - 14 godzin temu, *.plus.pl @Krys:

To nie chodzi o cenę biletu Ale zakwalifikowanie Gornika do kategorii A to żenada. Górnik na tym samym poziomie co Lech czy Raków.

Kolejna sprawa jak już dają rabat to mogli dac go chociaż przez tydzień bo niewiele osób dziś z niego skorzysta.

A wygląda to słabo że po jednym meczu z dużą frekwencją już myślą tylko o kasie A nie o utrzymaniu ilości kibiców na stadionie.

Niech podadzą ile dziś w promocji sprzedadzą biletów. odpowiedz

zduneq - 13 godzin temu, *.inetia.pl @Andrzej :



ależ pitolisz.Górnik to jedna z najbardziej utytułowanych Polskich drużyn.W tamtym sezonie zajął 8 miejsce i grał dość widowiskowo(55 bramek strzelonych i 55 straconych).Ja kupiłem bilet na żyletę za 36zł i to jest naprawdę spoko cena przy dzisiejszych cenach ogółem odpowiedz

StaryPojebnarzekający - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Krys: Zdecydowanie za drogo te 5zł! Powinni płacić za przyjście na mecz i 3 browary w Źródełku gratis! odpowiedz

Andrzej - 5 godzin temu, *.plus.pl @zduneq:

Sam pitolisz.

To ze Gornik jest utytułowanym klubem pelna zgoda ale przez ostatnie lata zajmuje regularnie odległe miejsca. Pisząc o ostatnim czy nawet ostatnich sezonach Piast plasował się wyżej.



Ktoś kto odpowiada w Legii za te wszystkie działania czy promocje całkowicie się nie zna i odwala masę błędów co wpływa negatywnie na opinie. Już się okazuje ze promocja będzie trwała tydzień, pojawiła się lista druzyn z podziałem na kategorie ale zapomnieli wpisać Radomiaka, w kat B jest wpisana Jagiellonia a w pytania i odpowiedziach



Jak zostały przyporządkowane zespoły do kategorii A?

Zespoły, które w sezonie poprzednim zajęły miejsca pucharowe zostały przyporządkowane do kat.A oraz zespoły, z którymi mamy bogatszą historię kibicowska, w tym przypadku Widzew i Jagiellonia.

odpowiedz

Maciej - 17 godzin temu, *.229.114 Uważam ze do kategoria A powinno się wliczać tylko Lecha, Raków, Pogoń i Lechię



Kategoria B Górnik Widzew Piast Jagiellonia



Reszta to C odpowiedz

Wycior - 17 godzin temu, *.vectranet.pl @Maciej: to zależy czy przyjmiesz kryteria kibicowskie czy sportowe. Bo taka amica to na dziś C ;) odpowiedz

Michu - 16 godzin temu, *.com.pl @Maciej: Lechia? Predzej Widzew bym dal odpowiedz

(L) - 14 godzin temu, *.centertel.pl @Maciej: rakow pogon lechie do A ??



Kategoria A lech widzew gornik odpowiedz

SŁAWEK(L) - 13 godzin temu, *.play-internet.pl @(L): Kibicowsko tak, ale trzeba też uwzględnić sportowo więc Raków na pewno, Pogoń i Lechię. odpowiedz

Koko123 - 18 godzin temu, *.10.77 Ale w czym masz problem? Najlepiej wszystko skrytykować moim zdaniem dobry pomysł. odpowiedz

L - 15 godzin temu, *.aster.pl @Koko123: dobry pomysl ze taki mecz zostal zaliczony do najdrozszej kategorii zeby teraz bohatersko obnizyc cene o 20% ? XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Mioduski odlecial - 19 godzin temu, *.autocom.pl Czy sie smiac czy plakac . odpowiedz

t - 17 godzin temu, *.centertel.pl @Mioduski odlecial:

Pewnie i tak nie miałeś zamiaru iść ale ponarzekać trzeba..



odpowiedz

Silvio - 16 godzin temu, *.play-internet.pl @Mioduski odlecial: nie bądź pi...a i przestań narzekać. odpowiedz

Mioduski odleciał - 11 godzin temu, *.autocom.pl @t: miałem klakierze odpowiedz

