Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 7 sierpnia 2022 r. 09:13 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi w swoim ostatnim sparingu przed inauguracją CLJ U19 pokonali 8-1 występujący w V lidze Huragan Wołomin. Zespoły U17 i U15 dobrze zaprezentowały się w meczach z Wartą Poznań i uzyskały korzystne wyniki (odpowiednio 3-0 i 3-1). Legia U16 przegrała 2-3 z Jagiellonią Białystok. Zespół U14 pokonał rówieśników z Białegostoku 5-1. Drużyna U13 wspierana przez kilku starszych kolegów zagrała z AP Podlasie Biała Podlaska U14. Legia U12 rozegrała ciekawy sparing z Wisłą Kraków 2011. Więcej informacji wkrótce.



Sparing: Legia U19 ('04/5) 8-1 (3-1) Huragan Wołomin (V liga)

Gole:

1-0 5 min. Wiktor Puciłowski (as. Maddox Sobociński)

2-0 18 min. gol samobójczy (as. Marcel Krajewski)

2-1 26 min. (b.a.)

3-1 41 min. Maksymilian Stangret (as. Wiktor Puciłowski)

4-1 52 min. Maksymilian Stangret (as. Fryderyk Misztal)

5-1 53 min. Dawid Niedźwiedzki (dob. strzału Wiktora Puciłowskiego)

6-1 62 min. Dawid Kiedrowicz (as. Kacper Bogusiewicz)

7-1 70 min. Kacper Bogusiewicz b.a.

8-1 85 min. Dawid Kiedrowicz (as. Kacper Bogusiewicz)



Strzały (celne) [15-90']: Legia 25 (16) - Huragan 15 (5)



Legia: Jakub Murawski (60' Jan Sobczuk) – Kuba Wiśniewski Ż(46' Franciszek Saganowski [06]), Kacper Wnorowski Ż(46' Jan Ziółkowski), Patryk Romanowski (46' Jakub Okusami), Maciej Bochniak (46' Dawid Kalbarczyk*) – Sebastian Kieraś (46' Bartosz Mikołajczyk), Fryderyk Misztal [06](60' Oskar Lachowicz), Maddox Sobociński (46' Szymon Grączewski) – Wiktor Puciłowski (60' Dawid Kiedrowicz), Maksymilian Stangret (60' Kacper Bogusiewicz [06]), Marcel Krajewski (46' Dawid Niedźwiedzki)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Sparing: Legia U17 ('06 i mł.) 3-0 (0-0) Warta Poznań 06

Gole:

1-0 53 min. Tomasz Rojkowski (as. Karol Kosiorek)

2-0 57 min. Cyprian Pchełka (as. Maciej Saletra)

3-0 82 min. Przemysław Mizera (as. Antoni Majchrowski)



Legia: Aleksander Mickielewicz (46' Hubert Nowak) - Karol Kosiorek, Rafał Boczoń, Kacper Potulski [07], Igor Skrobała - Jakub Adkonis [07], MAteusz Konopka, Roman Zhuk - Cyprian Pchełka, Tomasz Rojkowski, Jakub Kowalski oraz: Dawid Rudnicki, Bartosz Dembek, Maciej Saletra, Oskar Melich, Aleksander Iwańćzyk [07], Antoni Majchrowski, Przemysław Mizera



Sparing: Jagiellonia Białystok U17 ('06/7) 3-2 (1-1) Legia U16 (07 i mł.)

Gole:

1-0 6 min.

1-1 32 min. Antoni Klukowski (as. Jan Leszczyński)

2-1 61 min.

3-1 65 min.

3-2 79 min. Stanisław Gieroba (rzut karny)



Legia: Michał Bobier (46' Antoni Błocki [08]) - Dawid Foks, Franciszek Pollok (46' Antoni Wasiak-Libiszowski), Szymon Chojecki, Maksymilian Michałowski - Jan Leszczyński (65' Pascal Mozie [08]), Kuba Solecki (46' Bartosz Czarkowski [08]), Igor Busz (70' Adrian Gilant) - Jakub Zbróg (46' Alex Cetnar), Max Pawłowski (46' Stanisław Gieroba), Antoni Klukoweski (65' Aleks Płoszka)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 3-1 (3-1) Warta Poznań 08

Gole:

1-0 6 min. Daniel Foks (as. Daniel Wyrozumski)

2-0 8 min. Daniel Wyrozumski (as. Jakub Sito)

3-0 16 min. Juliusz Rafalski

3-1 22 min. (głową)



Strzały (celne): Legia 12 (5) - Warta 9 (5)



Legia: Jan Bienduga (60' Marcel Grzejda) - Daniel Foks (65' Juliusz Rafalski), Maksymilian Dołowy (60' Marceli Żek), Mateusz Lauryn (41' Igor Mirowski), Jan Musiałek (65' Jakub Sito) - Antoni Sobolewski (41' Marcel Kiełbasiński), Jakub Sito (41' Mikołaj Jasiński), Kacper Borowiec (52' Antoni Sobolewski, 70' Mateusz Lauryn) - Jakub Oremczuk (41' Piotr Bzducha), Daniel Wyrozumski (70' Jakub Oremczuk), Juliusz Rafalski (41' Patryk Mackiewicz).

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Jakub Gut



Sparing: Jagiellonia Białystok 09 1-5 (1-2) Legia U14

Gole:

0-1 17 min. Mateusz Strzelecki (as. Piotr Bartnicki)

1-1 18 min.

1-2 25 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Mateusz Strzelecki)

1-3 46 min. Mateusz Strzelecki (as. Piotr Kaniewski)

1-4 54 min. Fabian Mazur (as. Wojciech Paczosa)

1-5 76 min. gr. testowany (as. Jakub Juszczak)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczak, Piotr Bartnicki, Bartosz Korżyński, Norbert Merchel, Szymon Piasta, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, gr. testowany, Aleksander Marciniak, Wojciech Paczosa, gr. testowany, Fabian Mazur, gr. testowany, Piotr Kaniewski, gr. testowany, gr. testowany

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Legia U13 - AP Podlasie Biała Podlaska U14 ('09)



Strzały (celne) [30-80']: Legia 15 (9) - Podlasie 9 (7)



Legia: Olaf Szczęsny - Olivier Pruszyński, Aleksander Marciniak [09][, Marcel Laszczyk, Jakub Juszczak [09] - Jan Szybicki, Aleksander Badowski, gr. testowany, Norbert Merchel [09], Igor Lechecki, Mateusz Pawłowski, Piotr Jaczewski [09]

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



sparing: Legia U12 - Wisła Kraków 2011



Strzały (celne): Legia 19 (12) - Wisła 17 (11)



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - Wojciech Łygan, Nicodeme Chodkowski, Aleksander Dąbrowski, Dawid Ruciński [12], Stefan Podgórski (Kpt), Szymon Wlazło, Bartosz Gawryś, Fryderyk Paprocki, Antonio Gralewicz-Mendez [12]

Trener: Mateusz Majewski, wspomagany dziś przez trenera Łukasza Listwana