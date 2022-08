Marciniak sędzią meczu z Widzewem

Komentarze (6)

Pawełek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Znowu Musiał... odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zawsze dziwiła Mnie ta rubryka ona chyba jest tylko po to by wypłakać swoje zale i poszukać wymówek w razie przegranej, bledy sie zdarzaja to nieodloczny element piłki nożnej a jeśli już chcemy na siłę coś znaleźć to nie znajdziemy bo patrzac na bilans odnośnie błędów sędziowskich i tak jesteśmy na plus. odpowiedz

Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.waw.pl Marciniak (gówny) i Musiał (pod wozem VAR). Będzie się działo. Przez 90 minut LEGIA w osłabieniu (i to minus 2). Tego jeszcze nie grali. Strasznie muszą Nas nie lubić. odpowiedz

Piotrek Ochota - 6 godzin temu, *.gov.pl No zayebiście... odpowiedz

Żmija - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

rudy102204 (L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl Redakcjo, idealnie dobrane zdjęcie ???????? odpowiedz

