5. kolejka Ekstraklasy: Wisła na czele, Lech na dnie

W poniedziałek zakończyła się 5. kolejki Ekstraklasy - Warta wygrała w Kielcach. W piątek Legia wygrała na wyjeździe z Widzewem. W sobotę Cracovia musiała na własnym stadionie uznać wyższość Piasta, a Górnik przegrał ze Stalą. W meczu na szczycie tabeli Pogoń po widowiskowym meczu zremisowała z Wisłą Płock 2-2. W niedzielę Lech podejmie Śląsk, Jagiellonia pojedzie do Częstochowy, a Lechia do Radomia. Na zakończenie kolejki Korona zagra z Wartą. 5. kolejka: Miedź Legnica 0-1 Zagłębie Lubin Widzew Łódź 1-2 Legia Warszawa Cracovia 0-1 Piast Gliwice Górnik Zabrze 1-3 Stal Mielec Pogoń Szczecin 2-2 Wisła Płock Radomiak Radom 4-1 Lechia Gdańsk Raków Częstochowa 2-2 Jagiellonia Białystok Lech Poznań 0-1 Śląsk Wrocław Korona Kielce 0-1 Warta Poznań Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Amica powinna zmienić hymn śpiewany przed meczami - Tam na dnie :P odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Łachoamika rozpoczęła sezon z przytupem :-D odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mietek: dokładnie tak jak my w poprzednim sezonie. Nie widzisz podobieństw czy nie chcesz widzieć? odpowiedz

Brzeg opolski - 2 godziny temu, *.a2mobile.pl Amica na topie. Oby tak dalej. Widaz ze Rakow juz tez powoli zdycha czyli Legia przody bez patrzenia sie na innych. Pozdrawiam Braci i Siostry z Brzegu opolskiego 19(L)16! odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Amica a nie Lech. odpowiedz

Kolega po szalu - 9 godzin temu, *.plus.pl Nie ma co patrzeć na innych trzeba grać i wygrywac a ewentualne wejście do grupy LK Medalików i Amiki może być tylko pomocne dla nas chociaż z drugiej strony pewnie wtedy będziemy grać całą rundę w piątki bo tamci musza grać w niedzielę po meczach w Europie. odpowiedz

Arek - 15.08.2022 / 00:17, *.tpnet.pl Dziś wszyscy drzemy łacha z łacha. Zapowiada się im dokładnie taki sezon, jak nasz zeszłoroczny. Ja nie widzę żadnej różnicy. Wszystko jest dokładnie tak samo. A tak swoją drogą, jakich my w Polsce mamy tych działaczy, skoro w ogóle, ale to w ogóle nie wyciągają żadnych wniosków. Dwa lata temu oni grali w pucharach i dali dupy w lidze. W zeszłym roku my, choć wizjoner tysiąclecia twierdził, że wnioski zostały wyciągnięte. Teraz znowu oni i znowu to samo. Przecież w tej naszej piłce nigdy dobrze nie będzie. odpowiedz

Ktosiek - 17 godzin temu, *.chello.pl @Arek: A ja bym Ci powiedział że pewna różnice widzę, Nam o wiele lepiej szły euro puchary ???? odpowiedz

Ktosiek - 17 godzin temu, *.play-internet.pl @Arek: A co do dalszej wypowiedzi to niestety ale Polskich klubów nie stać mentalnie na utrzymanie dobrych piłkarzy, pokaże się taki trochę w sezonie później wskoczy na wyższy poziom w pucharach, działacze zobaczą kwotę miliona i już wiedzą że musza go sprzedac po czym kupić kogoś za 100-350 tysięcy ale wiadomo musi się zaklimatyzowac albo jest po kontuzji ewentualnie po prostu długo nie grał. Kim mamy grać na dwóch frontach? Zawsze jest to samo. odpowiedz

axlrose - 17 godzin temu, *.tpnet.pl @Arek: Masz rację, ale człowieka cieszy jak odwracasz tabele, a słowiki na czele! odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @Ktosiek: ja miałem na myśli akurat tylko ligę. Ale rzeczywiście, masz rację. Niestety, wygląda to wszystko na probierzowy pocałunek śmierci. Aż strach się bać zdobywać mistrza. odpowiedz

Arek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @axlrose: pewnie, że cieszy, a jakże. Tym bardziej, jak człowiek sobie przypomni jak te ku...wy mistrza, czy tam majstra jak u nich się mówi świętowali. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 9 godzin temu, *.plus.pl @Ktosiek: no eliminacje tak ale zwłaszcza mecze z Napoli nam się udały nie? odpowiedz

Kibic z tik-toka - 9 godzin temu, *.plus.pl @Arek: może w końcu derby ,,Poznania" pokażą w Polsacie Sport ? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kibic z tik-toka: a dlaczego nie? Chętnie obejrzę:) odpowiedz

Lupus - 14.08.2022 / 23:29, *.centertel.pl Widziałem jak amica przerypała ze śląskiem

To mi się podobało, tak trzymać. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 14.08.2022 / 10:45, *.plus.pl W piątek dobijamy tego Górnika skoro nawet Mielec go ograł u nich jak chciał. odpowiedz

Hautausmaa - 14.08.2022 / 01:04, *.chello.pl Srakowia się zes... wyjaśniła... Wisła również... piękny weekend. Jeszcze Amica komplet punktów... straci i będzie weekend imienia Zlatana Ibrahimovicia.

odpowiedz

Arek - 14.08.2022 / 00:35, *.tpnet.pl Ojej! jak szybko. A myślałem, że jeszcze z 1, może 2 dadzą radę pociągnąć. Płock Płockiem, ale mnie jakoś bardziej cieszy wpier...l mistrzowskiej Cracovii dzbana profesora hehe. odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 13.08.2022 / 22:55, *.plus.pl Lech w końcu wygra i będzie to mecz ze Śląskiem odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl @Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze: No nie bardzo :) odpowiedz

A ŚEN MIAŁEM PIĘKNY MY WYGRA,Y W ŁODZI A LESZEK PIESEK ZERO..... - 13.08.2022 / 17:38, *.120.27 „SLĄSK Z NOŻEM NA GARDLE OGRA DO ZERA LESZKA OBSTAWIJCIE 3 BRMKI DLA ŚLĄSKA I ZERO DLA LESZKA PIESKA.... odpowiedz

Pawełek - 12.08.2022 / 09:02, *.netfala.pl widzew widzew łódzki widzew ja tej k...y nienawidze! odpowiedz

