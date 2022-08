Legia czwarta na MP w Katowicach

W sobotę i niedzielę w Katowicach rozgrywane były mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3, w której wzięły udział dwie drużyny Legii Warszawa. Nasze zespoły świetnie poradziły sobie w fazie grupowej, awansując do niedzielnych gier systemem pucharowym. Pierwszy zespół Legii był o krok od medalu, ale ostatecznie ukończył rywalizację na miejscu czwartym, przegrywając w półfinale różnicą jednego punktu, a w meczu o brąz 20-22. Legia II została sklasyfikowana na miejscu piątym. Pierwszy zespół Legii występował w składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Maciej Adamkiewicz i Piotr Robak. Legia II zagrała w składzie: Przemysław Słoniewski, Konrad Dawdo, Daniel Dawdo i Patryk Wieczorek. W piątek, legioniści wygrali ostatni turniej Lotto Quest również rozgrywany w Katowicach. Wyniki Legii w MP w Katowicach: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-19 Camaro Zamość Legia Lotto 3x3 Warszawa 16-13 Planet Team Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-13 Athletic Training 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-17 Isetia 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 15-16 Lotto 3x3 Team Warszawa O 3. miejsce: Legia Lotto 3x3 Warszawa 20-22 Lotto Team II Lublin Wyniki Legii II w MP w Katowicach: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 22-9 Isetia Legia Lotto 3x3 II Warszawa 18-15 Hutnik II Warszawa Legia Lotto 3x3 II Warszawa 20-17 3x3 Basket Biłgoraj 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 II Warszawa 14-15 Ambasadorzy 3x3 Wyniki Legii w piątkoym turnieju Lotto Quest Katowice: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-16 Matshop.pl Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-14 JMBedoSportJarosław Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-19 Thunderbolts 3x3 Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-11 Slam Drunk Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-14 Warsaw U50 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-12 HK Ziomki 3x3 KRK Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa pd. 21-20 Matshop.pl

